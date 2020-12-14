سهر الصايغ تنضم «للسيدات فقط»

القاهرة (الاتحاد)

وافقت سهر الصايغ على المشاركة في مسلسل «للسيدات فقط» أمام وفاء عامر وإنجي شرف ومروة عبدالمنعم وعبير منير وإيمان السيد وإنجي خطاب والمطربة أمينة وتأليف فتحي الجندي وإخراج أحمد صالح.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من السيدات تتعرضن للكثير من المشاكل، ويعد المسلسل الأول من نوعه الذي يعتمد على البطولة النسائية بالكامل، ومن المقرر عرضه بعيداً عن السباق الرمضاني.

من ناحية أخرى، تنتظر سهر عرض مسلسل «خط ساخن» الذي تشارك فيه مع سلاف فواخرجي وحسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبدالله وإخراج حسني صالح. ويناقش العمل عدداً من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال ممرضة تهتم بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل.

وكانت الصايغ شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «النهاية» مع يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفي وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.