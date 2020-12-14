بشرى تغادر «الكهف»

سعيد ياسين (القاهرة)

أوشكت الفنانة بشرى على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «الكهف» الذي ينتمي لنوعية الخيال والمغامرة، ويتناول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون منطقة وادي الجن، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم تسيطر عليه قوى شريرة.

ويشارك في بطولة العمل يوسف عثمان وليلى زاهر وعلا رامي وخالد كمال وشمم الحسن، ويخرجه حسام الجوهري.

وتستعد بشرى لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» أمام كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم ورياض الخولي وهادي الجيار وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول الجزء الجديد من المسلسل بطولات الجيش المصري والشرطة في محاربة الإرهاب، وتجسد في الأحداث شخصية زوجة ضابط يكافح الإرهاب في ملحمة وطنية كبيرة.

وكانت بشرى شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «القمر آخر الدنيا»، وجسدت فيه شخصية الابنة الكبرى لسيدة تعول أسرتها بعد وفاة زوجها، وتربي أولادها الثلاثة حتى يتخرجوا من الجامعة ويتزوجوا، ثم تختفي في ظروف غامضة.