رمال وأشجار.. وجمال

كل ما في طبيعة الإمارات خلاب. من الأخضر اليانع إلى رمال الصحراء مروراً طبعاً بزرقة البحر ونسماته الرقيقة في ليالي الشتاء البديعة.. باختصار البيئة حولنا نجم متألق، والطبيعة حاضرة ومهيمنة بتفاصيلها الرائعة على المشهد العام، كما تبدو هنا في منتجع تلال العين برماح.

(تصوير: عادل النعيمي)