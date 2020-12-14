قوقل يعود للحياة بعد عطل عالمي

نيويورك (رويترز)

عادت خدمات شركة جوجل، مثل «يوتيوب» و«جي ميل»، و«جوجل درايف» للعمل مساء أمس، بعد عطل عالمي أضر بآلاف المستخدمين لمدة ساعة تقريباً.

وخدمات «جوجل» من بين الأكثر استخداماً على «الإنترنت» على مستوى العالم. ويدخل أكثر من ملياري مستخدم إلى موقع «يوتيوب» شهرياً، ويشاهد الناس ما يربو على مليار ساعة من محتوى الفيديو على المنصة.

وقالت «يوتيوب» في تغريدة «عدنا للعمل». وتعطل تطبيقات بعينها لـ«جوجل» أمر غير شائع. وأثر العطل الذي وقع أمس على كل الخدمات الشهيرة التي تقدمها الشركة، مثل «جوجل هانج أوتس»، و«جوجل تشاتس» و«جوجل ميت»، وهي تطبيقات يستخدمها الناس بكثافة في ظل جائحة «كوفيد- 19».