رغم وفاته.. عيادة «طبيب الغلابة» تفتح أبوابها من جديد

شعبان بلال (القاهرة)

بعد مرور أكثر من 4 أشهر على وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وإغلاق عيادته بمدينة طنطا المصرية، تطوع أحد الأطباء بإعادة فتح العيادة بسعر كشف لا يزيد على 15 جنيهاً (حوالي 3.6 درهم).

وقال د. حسني قطب، استشاري جراحات وأمراض الكبد، إنه يريد استكمال مسيرة د. مشالي في دعم المرضى البسطاء.

وأوضح لـ «الاتحاد»، أنه سيعمل مدار الأسبوع، على أن يخصص جزءاً بسيطاً لعيادته الخاصة في طنطا أيضاً.

وفي 28 يوليو الماضي، غيّب الموت د. مشالي المعروف في مصر بـ «طبيب الغلابة»، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وأبدى هيثم مشالي، نجل طبيب الغلابة سعادة الأسرة باستكمال مسيرة الوالد الإنسانية.