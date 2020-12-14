وفاة ملك روايات التجسس

لندن (رويترز)

عن 89 عاماً، توفي جون لو كاريه ملك روايات التجسس البريطاني الذي سلط الضوء على الفساد بأجهزة المخابرات خلال الحرب الباردة.

ووصفه ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6) بأنه «عملاق في الأدب ترك بصمته على جهاز إم.آي6، من خلال رواياته المعبرة والرائعة». تحدى لو كاريه افتراضات الغرب حيال الحرب الباردة عبر استكشاف الخيانة في قلب جهاز المخابرات البريطاني في رواياته الجاسوسية ليكشف للملايين عن الغموض الأخلاقي الذي اكتنف الحرب بين الاتحاد السوفييتي والغرب.

وكان أبطال لو كاريه دوما محاصرين بين الأكاذيب والحقائق داخل المخابرات البريطانية.