تعطل خدمات «يوتيوب» و«جي ميل» و«جوجل درايف»

تعطلت جميع خدمات شركة ألفابت، بما في ذلك يوتيوب، وجي ميل، وجوجل درايف اليوم الاثنين، ولم يستطع آلاف المستخدمين على مستوى العالم تصفح هذه المواقع.

وأفاد الموقع الإلكتروني التابع لجوجل والخاص بتسجيل الأعطال بأن كل خدمات الشركة معطلة منذ حوالي الساعة السابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت منصة يوتيوب في تغريدة على تويتر «نحن على دراية بأن الكثيرين منكم يواجهون مشكلات عند محاولة الدخول إلى يوتيوب حالياً.. فريقنا على دراية بالأمر وينظر فيه».

وذكر موقع داون ديتكتور لمراقبة الأعطال أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.