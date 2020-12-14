نور في «ظل راجل»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت الفنانة نور إلى أسرة مسلسل «ظل راجل» المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، ويشاركها بطولته ياسر جلال ونرمين الفقي ومحمود عبدالمغني وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

وينتمي العمل إلى الدراما الشعبية، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مؤثر، ويعد ثالث تعاون لها مع جلال بعد مسلسل «رحيم» الذي عرض في رمضان 2018.

وتحافظ نور من خلال «ظل راجل» على حضورها الرمضاني بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «البرنس»، ومن قبله «رحيم» و«سرايا عابدين» و«الاكسلانس» و«دموع القمر» و«العميل 1001».