«مصنع زنجبيل» في عالم فيراري أبوظبي

تعود فعالية «مصنع الزنجبيل» مع اقتراب موسم العطلات، لتنشر أجواء البهجة والفرح خلال احتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا» التي تستضيفها عالم فيراري أبوظبي لغاية 2 يناير 2021.

وتمثل هذه الفعالية فرصة رائعة للضيوف من العائلات والأصدقاء للاجتماع والاستمتاع ببهجة موسم الأعياد والعطلات، والمشاركة بصنع وتزيين بيت الزنجبيل في «مصنع الزنجبيل» الذي يقام في «إل كافالينو»، ويمكن للضيوف من مختلف الأعمار المشاركة في هذه الفعالية المميزة التي تقام

من 15 ديسمبر الجاري لغاية 2 يناير المقبل، من الساعة 12 ظهراً ولغاية 5مساءً.