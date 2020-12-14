سهر الصايغ تنضم «للسيدات فقط»

سعيد ياسين (القاهرة)

وافقت سهر الصايغ على المشاركة في مسلسل «للسيدات فقط» أمام وفاء عامر وإنجي شرف ومروة عبدالمنعم.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من السيدات تتعرضن للكثير من المشاكل، ويعد المسلسل الأول من نوعه الذي يعتمد على البطولة النسائية بالكامل، ومن المقرر عرضه بعيداً عن السباق الرمضاني.

من ناحية أخرى، تنتظر سهر عرض مسلسل «خط ساخن» الذي تشارك فيه مع سلاف فواخرجي وحسين فهمي ونضال الشافعي.

وكانت الصايغ شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «النهاية» مع يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.