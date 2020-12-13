أحمد مالك.. في «تحقيق»

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد الفنان أحمد مالك لتصوير دوريه في مسلسلين جديدين، هما «تحقيق» مع طارق عبدالعزيز وتارا عماد وهدى المفتي، ويدور حول جريمة قتل غامضة، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

والثاني «نسل الأغراب» أمام أحمد السقا وأمير كرارة، ويتناول في إطار درامي اجتماعي قصة من صعيد مصر، ويعرض خلال رمضان المقبل.

وينتظر مالك عرض حكاية «أول امبارح» من مسلسل «نمرة اتنين» مع منة شلبي على منصة «شاهد».

وعلى صعيد السينما، انتهى مالك من تصوير دوره في فيلم «كيرة والجن» مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز، ويجسد فيه شخصية أحد أبطال المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي.

ويعرض له ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 من 2 إلى 10 ديسمبر فيلم «عنها»، إخراج إسلام العزازي.