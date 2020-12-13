تملك على المريخ!

القاهرة (الاتحاد)

طالب الطبيب البريطاني فيل ديفيز بملكية جزء من المريخ بمحاولة إطلاق أشعة الليزر عالي الطاقة من حديقته إلى السماء مستهدفاً الكوكب، حيث يدعي أنه يحارب قوانين الفضاء الحالية. ويرى الدكتور فيل (55 عاماً) أن القوانين لا تسمح لأي شخص بالمطالبة بجزء من أي كوكب، حيث تنص لوائح الأمم المتحدة على المطالبة بجزء من أي كوكب يُظهر الشخص أنه قد اتخذ تدابير لجعله جاهزاً للاستخدام المستدام، أو بمعنى آخر للعيش فيه.

ونقل موقع «Female First» عن الطبيب قوله، إن تلك هي الطريقة الشرعية الوحيدة للمطالبة بقطعة من المريخ، حيث يحاول منذ أكثر من عقد من الزمان تسليط الضوء على مشكلة معاهدة الفضاء الخارجي المطبقة منذ 43 عاماً.

ويقود فيل حملة عالمية لامتلاك جزء من الكوكب، في محاولة لإجبار الأمم المتحدة على تحديث قوانين الفضاء، ويقول إنه اختار المريخ؛ لأنه كان قريباً بدرجة كافية حتى يكون لليزر الخاص به تأثير مباشر، مهما كان صغيراً.