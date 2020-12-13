الحرف اليدوية.. «جواز سفر» للماضي

هناء الحمادي (أبوظبي)

يتميز مهرجان الشيخ زايد بطابعه التراثي الأصيل، الذي لم يقتصر على عرض حضارة وتراث دولة الإمارات فحسب، بل يشكل معرضاً مفتوحاً وفرصة مميزة لعرض الحرف اليدوية، لجميع الدول المشاركة في المهرجان طوال 90 يوماً، ما يجعل من زيارته والاستمتاع بأجوائه وجبة تراثية وثقافية ثرية تصقل شخصيات محبي التراث، وترسخ فيهم قيم الهوية والانتماء، عبر الأنشطة التفاعلية في مهرجان الشيخ زايد، المقرر أن ينتهي في 20 من فبراير المقبل.

مفردات التراث وتعرض إدارة الصناعات التراثية في الاتحاد النسائي العام، العديد من الحرف، حيث تستقبل الأروقة مختلف الجنسيات للتعرف إلى تشكيلة كبيرة من مفردات التراث المحلي، التي برعت فيها المرأة الإماراتية في قديم الزمان، وتعرض الحرفيات مهاراتهن وحرفهن في إطار ورش حية، حيث يعملن أمام الجمهور، بل يعلمنه ويقدمن له سر مهنة ورثنها عن الجدات، واستطعن نقلها للعالمية من خلال جهود الاتحاد النسائي العام.

تضمنت مشاركة «حاميات التراث» بإدارة الصناعات التراثية والحرفية عرضاً حياً للحرف المرتبطة بالبيئات الإماراتية الغنية بالأشكال والألوان على امتداد جغرافيتها، حيث تقدم كل سيدة حرفة تمهر فيها أمام الجمهور متألقة بزيها التراثي وبأنامل مخضبة بالحناء وبحليها التقليدية، مما يقدم صورة متكاملة تغري بالتوقف عندها والتقاط صور معها للاحتفاظ بها للذكرى والتوثيق.

وأعرب الحرفيون المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بتلك الحرف التقليدية، مشيدين بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لإحياء التراث الإماراتي الموروث عن الآباء والأجداد.

وتحرص مريم المنصوري من إدارة الصناعات التراثية والحرفية «حامية التراث» في الاتحاد النسائي العام على المشاركة في مهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أسهمت في التعامل مع البيئة والمواد الطبيعية، لخلق إبداعات أنتجت رصيداً ثقافياً وحضارياً وإنسانياً للمجتمع، كما أن دعم وإحياء هذه الحرف دعم للخصوصية الثقافية التي تميز المجتمع الإماراتي عن الآخرين، وتعبر عن طبيعة العيش الذي كان عليه.

وتقوم الحرفيات أمام الجمهور بصناعة الحرف عبر أروقتهن، التي صممت لتعكس الطابع الإماراتي، حيث زين رواق غزل الصوف بالعديد من الألوان والأشكال، ونشرت الأصواف الملونة على جنبات الرواق، في حين تجمعت البراقع أمام الحرفية التي تقوم بقرض البرقع مع زميلاتها المشاركات في حرف أخرى مثل السدو، وغزل الصوف والتلي وثوب الميزع والبخور.

ثقافات

ويستعرض المهرجان جوانب مختلفة من الموروث والثقافة الشعبية العالمية، حيث تتنوع في المهرجان جوانب مختلفة من هذه الثقافات، كالتراث المعماري، والأسواق الشعبية، والمنتوجات التقليدية، والأهازيج.

واهتم المهرجان كعادته بالحرف اليدوية للشعوب، حيث يتوزع الحرفيون لينقلوا صورة حيّة لهذه الحضارات، من خلال ورش عمل تفاعلية، يصنعون من خلالها المنتوجات التقليدية لهذه الثقافات.

الحلوى العُمانية

محمود سعيد (من جناح سلطنة عُمان) مشارك في مهرجان الشيخ زايد التراثي، يقدم لزبائنه الكثير من العسل المحلي العماني بمختلف أنواعه ومذاقاته، لكن تظل الحلوى العمانية مطلب الجميع لتميزها في الطعم والنكهة. وعن طريقة إعداد الحلوى بالطريقة التقليدية، يقول: يعتبر موقد حطب السمر أو الغاز أو الكهرباء من الأساس في طبخها، إلا أنه يفضل أن تطبخ على مواقد الحطب المستخرجة من أشجار (السمر أو القرط أو الغاف)، التي تنتشر في سيوح معظم ولايات السلطنة نظراً لصلابتها وقوتها، حيث لا تنبعث من بعضها الرائحة أو الدخان.

ويضيف: الحلوى العمانية يمكن أن تحتفظ بجودتها لأكثر من أربعة إلى ستة أشهر دون أجهزة تبريد أو تسخين كبعض المواد، التي لا تتحمل البرودة أو الحرارة أو تحفظ في مواد حافظة، وعادة ما تقدم في أوان فخارية تسمى(الدسوت)، جمع دست وهو طبق دائري بمختلف الأحجام الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة إلى جانب الأنواع الأخرى المصنوعة من المعدن والبلاستيك لكن الكثير من الناس يفضلون الفخار، وذلك حسب الطلب والنوعية للمناسبة، مؤكداً: تعتبر الحلوى رفيقة العماني في كل المناسبات لا سيما في أفراحه، فلا يخلو بيت عماني من الحلوى، خاصة أوقات الاحتفالات العامة أو الخاصة والأعياد والمناسبات الدينية وغيرها، لأنها تعتبر زينة المائدة العمانية.

قهوة وتمر

ومن الحلوى العمانية إلى القهوة العربية الممزوجة بالهيل في جناح المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع المنتوجات التي تلفت انتباه زوار الجناح السعودي، حيث يستقبل إيهاب أحمد الهاشمي ضيوفه بحبات تمر مع فنجان قهوة الممزوج بالهيل، ويقول: رسالة المهرجان تحمل الكثير من المتعة والترفيه والتثقيف لجميع أفراد العائلة في إطار جذاب، وفي أجواء شتوية رائعة، تشجع كثيراً من أفراد العائلات المواطنة والمقيمة، على اصطحاب أبنائهم لزيارة مهرجان الشيخ زايد، باعتباره بوابة معرفية فريدة، تستضيفها منطقة الوثبة. وتأتي مشاركة الجناح بعرض المنتجات السعودية، من حيث جني الرطب الذي يخرج بأنواع مختلفة من الطعم واللون والحجم، وممكن أن يشكل منه الكثير من الأكلات الشهية، أما ما يعرضه الهاشمي فهو يجد خبرته في إعداد التلبينة، التي تعلمها من والدته بطريقتها الصحيحة، مبيناً: فوائد التلبينة الصحية مثل علاج الاكتئاب وتنشيط حركة الأمعاء وتهدئة القولون والتلبينة رائعة للريجيم، حيث تعطي طاقة عالية دون التحول للدهون.

وأضح أن المهرجان يعد من المهرجانات التي استطاعت طوال دوراتها أن تنجح في إيصال الهدف ليكون ملتقى الحضارات على أرض المهرجان في منطقة الوثبة، عبر الكثير من الثقافات المختلفة والعادات والتقاليد والتراث.

إرث الأجداد

أكد الزائر سعيد النقبي أن مهرجان الشيخ زايد يعتبر كنزاً كبيراً لأبنائنا في الوقت الحالي، حيث يعرفهم كيف كان أجدادنا يعيشون في الماضي، ويمارسون حرفاً شاقة أعانتهم على الحياة، وتعلموا عن الصقور وأدوات الصقارين، وكيفية التحكم في الصقور وتدريبها، وهو عمل يستغرق فترات طويلة وصبراً، مشيداً بهذه المبادرات من جانب إدارة المهرجان، وحرصها على نقل إرث الآباء والأجداد بأساليب متنوعة، منها الحرص على إقامة المهرجانات والفعاليات، وورش العمل الحية في الحرف التراثية، حتى يتعرف الصغار إلى ماضيهم، ويصبح من مكونات شخصياتهم.

معرفة وثقافة

يتابع مبارك المنصوري وأبناؤه فعاليات المهرجان، حيث أشار إلى أن زيارته للمهرجان ليست الأولى بل زاره عدة مرات.

ويقول: الحرف التراثية التي تقام في الأجنحة المشاركة تعد وجبة غنية بالكثير من المعرفة والثقافة للأبناء، حيث يعرض بشكل حي أمام الصغار، فيتعلمون من خلالها الكثير عن ماضي دولتهم، وكيفية الحياة في الإمارات في مجتمع ما قبل النفط، لافتاً إلى أن تجاور أشكال التراث الإماراتي، مع أجنحة الدول الكثيرة المشاركة في المهرجان، أتاح للزوار مطالعة ثقافات بلدان العالم المختلفة.

مسارح المهرجان

تقدم مسارح المهرجان التي تم توزيعها على كافة الأحياء عروضاً يومية متنوعة للفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات، عارضة أهم الأهازيج والفنون والملابس التقليدية للاحتفال.