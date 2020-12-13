حتى 10 يناير ألمانيا.. مغلقة «للتحصينات»

برلين (أ ف ب)

فرضت ألمانيا قيوداً مشددة أمام تسارع الموجة الثانية من كورونا، تتضمن إغلاق المتاجر «غير الضرورية»، خشية من خروج الفيروس عن السيطرة خلال فترة عطلة الميلاد ورأس السنة. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات ستغلق أبوابها من الأربعاء وحتى 10 يناير.

وقالت ميركل: «إننا مجبرون على التصرف هكذا أمام الارتفاع الكبير بعدد الوفيات». وحذر لوثار ويلر، رئيس معهد روبرت كوخ الصحي، من أن الوضع لا يزال خطراً جداً... بل ازداد سوءاً لأن السكان لم يحدوا بما يكفي من تواصلهم الاجتماعي.