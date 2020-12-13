مركبة «فيرجن غالاكتيك» الفضائية تلغي رحلة تجريبية بسبب عطل تقني



اضطرت سفينة «سبايس شيب تو» الفضائية التابعة لشركة «فيرجن غالاكتيك» والمخصصة لنقل الركاب إلى الفضاء لإلغاء رحلة تجريبية، أمس السبت، بعد حدوث عطل تقني، وفق ما أعلنت الشركة التي أكدت عودة ملاحي المركبة بسلام إلى الأرض.

وكانت شركة السياحة الفضائية التي يملكها ريتشارد برانسون، التي تتحضر لتسيير رحلات سياحية إلى الفضاء العام المقبل، تختبر مقصورة الركاب والمثبتات الأفقية وأجهزة التحكم بالطيران.

وكشفت «فيرجن غالاكتيك» على «تويتر» عن حدوث مشاكل في الإشعال في المحرك الصاروخي، لكن «الطائرة وطاقمها في حالة جيدة جداً».

وانطلقت «سبايس شيب تو» من قاعدة «سبايس بورت أميركا» في نيو مكسيكو بعد ظهر السبت، لكن اضطر الطياران إلى العودة والهبوط بعد نحو ساعة «بسلام»، كما أعلنت «فيرجن غالاكتيك».

وأضافت الشركة لاحقاً «لدينا عدة محركات جاهزة في سبايس بورت أميركا. سوف نقوم بفحص المركبة، ونعود للقيام برحلات جوية قريباً».

ومن المتوقع أن تسيّر «سبايس شيب تو» أول رحلة مأهولة بالركاب إلى الفضاء عام 2021.

وعلى قائمة الانتظار 600 شخص تصفهم «فيرجن غالاكتيك» بأنهم «رواد فضاء المستقبل»، وقد دفع كل واحد منهم نحو 250 ألف دولار لحجز مقعد له في رحلة إلى الفضاء.

وتأخر تطوير «سبايس شيب تو» بسبب حادث أدى إلى تحطم النموذج الأول لسفينة الفضاء عام 2014 بسبب خطأ ارتكبه الطيار.



