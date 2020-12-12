أحمد خالد صالح مع «أنصاف مجانين»

محمد قناوي (القاهرة)

يبدأ الممثل الشاب أحمد خالد صالح الأيام القادمة تصوير أول بطولة مطلقة له في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «أنصاف مجانين».

ويشارك في البطولة أسماء جلال، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية د. شيماء الشريف، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.

وتدور أحداث العمل حول شاب يعاني الشيزوفرينيا، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يستريح بشكل أبدي.

ويشارك صالح في مسلسل «نجيب زاهي ذركش» مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والذي يقابله لأول مرة في عمل درامي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل. ويقدم في العمل شخصية أحد أبناء الفخراني، الذي يلعب شخصية نجيب زاهي ذركش، المحامي الذي له 4 أبناء، يدخل في صراع معهم ويعاني جحودهم.

ويشارك في البطولة أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وفي السينما ينتظر أحمد صالح طرح فيلمين، الأول «30 مارس»، مع دينا الشربيني، وخالد الصاوي، والثاني «العارف» بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي.