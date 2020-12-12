كيف تتجنب إهدار الطعام؟

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت الكاتبة الطبيبة الصينية أنيتا فاندايك بعض الأفكار البسيطة لمنع إهدار الطعام في المنزل مثل إعداد الوجبات وليس تخطيطها، حيث يعتقد الكثيرون أن وضع خطة وجبات أسبوعية أو شهرية يعني تقليل إهدار الطعام.

وترى أن من الأفضل تحضير الوجبات، بما يعني قضاء 30 دقيقة في غسل وتقطيع جميع الخضراوات والفواكه بمجرد شرائها ثم وضعها في عبوات زجاجية كبيرة أو حاويات لتكون جاهزة للاستخدام، مثلما يفعل الطهاة في برامج الطهي «بما يجعل الأمر أكثر سهولة وسرعة دون هدر.

وذكر موقع «Sydney Morning Herald» أن أنيتا تنادي بتطبيق مفهوم الاختزال، بمعنى خفض استهلاك اللحوم، حيث إن إنتاج اللحوم يُعد من أكثر العوامل المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتنصح بتقليل استهلاك اللحوم عن طريق اختيار يوم من الأسبوع تتناول فيه الأسرة بأكملها وجبات نباتية، وهي طريقة رائعة لتجربة بعض الوصفات الجديدة دون الشعور بالحرمان.

ودعت إلى أن تضع في اعتبارك اتباع نظام غذائي طبيعي خالٍ من العبوات، والذي يعني أن تختار المواد الأقل معالجة، والتي لا تحتوي على المواد المضافة والحافظة، كما يعني أيضاً تقليل نفايات العبوات، بالإضافة إلى أنها أكثر فائدة لصحتك وعائلتك.