4 مواقع كويتية ضمن «التراث الإسلامي»

الرباط (وام)

أعلنت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو»، تسجيل 4 مواقع بدولة الكويت في القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي.

وصادقت اللجنة خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة على تسجيل 66 موقعاً في 12 دولة، منها 22 موقعاً بست دول في قائمة التراث الإسلامي، و44 موقعاً في القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي في 6 دول أخرى منها الكويت.

وتشمل المواقع الكويتية المدرجة في القائمة التمهيدية: أبراج الكويت، وقصر الشيخ عبدالله الجابر، وجزيرة بوبيان، ومحمية مبارك الكبير البحرية، فضلاً عن نشاط النسيج التقليدي «السدو».