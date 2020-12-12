مليون مستفيد من «بادري الإلكترونية»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أسست أكاديمية «بادري الإلكترونية» نهجاً جديداً يطور تجربة التعلم الإلكتروني على مستوى المنطقة، من خلال تقديم دورات تدريب مجانيّة على موقعها الإلكتروني، مستهدفة رواد الأعمال وطلبة الجامعات والمهنيين المهتمين بتعزيز مهاراتهم، وجميع الراغبين في تطوير معارفهم.

الأكاديمية التي تندرج تحت مظلة أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات» الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تستهدف الوصول إلى مليون مستفيد في الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى سعيها لتقديم دوراتها بسبع لغات هي: العربية والإنجليزية والبرتغالية والصينية والروسية والأردية والفرنسية»، هذا ما تؤكده الدكتورة منى آل علي، مدير أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

وأشارت الدكتورة آل علي، إلى أن الأكاديمية توفر حزمة من المصادر المعرفية في قطاعات ريادة الأعمال، والتطوير المهني، والثقافة، والعلوم، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى باقة من الكتب الإلكترونية والأكاديمية، فضلاً عن إتاحتها الفرصة للأفراد والمؤسسات الذين يرغبون بمشاركة خبراتهم ومعارفهم مع غيرهم، بالانضمام إلى منصة الأكاديمية وتقديم مواد تدريبيّة، وورش عمل، وأبحاث عالية الجودة، وذلك من خلال مبادرة (كن شريكاً للمحتوى) التي أطلقتها الأكاديمية مؤخراً.

وانطلاقاً من دورها كبوابة تقدم المعرفة مجاناً من الشارقة إلى العالم ومساهمتها في تنمية قدرات الراغبين في الدخول إلى سوق العمل، تسعى الأكاديمية لأن تكون إحدى المنصات الشريكة في مستقبل تقديم المعرفة وتطوير المهارات في العالم (عن بُعد)، وأن تكون المنصة الأولى في المنطقة لصنّاع المحتوى المعرفي في شتى المجالات وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات التعليمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لتطوير جودة المحتوى وضبط مضمونة المعرفي، وفقاً للدكتورة آل علي، التي أوضحت أن الأكاديمية تخطط لأن تكون المحطة الرئيسة التي ينطلق منها أي رائد أعمال أو موظف أو باحث عن وظيفة حول العالم، من خلال تزويده بالمعارف التي تعزز من وجوده في سوق العمل.