ملحمة تاريخية تروي بطولات خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

تعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبالتزامن مع افتتاح «مدرج خورفكان»، الفيلم السينمائي التاريخي «خورفكان» المقتبس عن المؤلّفْ التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي)، الذي يسلّط الضوء على سلسلة الأحداث البطولية التي سطّرها أهل المدينة في صدّ الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي «أفونسو دي البوكيرك»، كما يروي سيرة المدينة خلال 27 عاماً.

وكانت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون؛ الجهة المشرفة على إنتاج العمل، قد أعلنت عن نفاد جميع تذاكر الفيلم المجانية الخاصة للعروض التي يستضيفها المدرج من 15 حتى 17 ديسمبر الجاري، الساعة 7:30 حتى 9:30 مساءً، فيما سيتواجد في دور السينما المحلية بداية من 17 ديسمبر الجاري.

ويروي الفيلم تفاصيل الأحداث التي ترافقت مع صبيحة يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر عام 1507، بعد ظهور الأسطول البرتغالي الذي ضمّ آنذاك ست سفن يقودها الجنرال البحري «دي البوكيرك» يرافقه مجموعة من النبلاء، يطاردون قارباً محلياً (سنبوك) يحاول الهرب شمالاً ناحية هرمز، لتترافق الأحداث ويخبر الأهالي بوصول البرتغاليين، وتبدأ معارك الدفاع التي جسّدها أبناء المدينة وسطّروا خلالها مشهداً في الإباء سجّل في تاريخ المنطقة.

وشارك في الفيلم الذي أشرفت على إنتاجه الهيئة كوكبة من ألمع نجوم الفنّ، أبرزهم الفنان السوري رشيد عسّاف الذي جسّد دول القائد البرتغالي دي البوكيرك، والنجم السوري قيس الشيخ نجيب، والفنانون الإماراتيون أحمد الجسمي ومحمد العامري والدكتور حبيب غلوم، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء.

وتولى مهمة إخراج العمل مخرجان عالميان وهما الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، كما شارك في الملحمة السينمائية أكثر من ثلاثمائة شخص، ما بين طاقم التمثيل وعمليات الإنتاج الذي تمت جميع مراحل تصويره على شواطئ خورفكان ومزارعها وجبالها ومدينتها القديمة، وقد تولى عملية التصوير مدير التصوير العالمي الإيرلندي «ريتشارد كيندريك»، كما تم اختيار الأماكن بعناية فائقة لما تتميز به من شبه كبير بالمواقع التي حصلت فيها الأحداث الحقيقية.

وحول هذا العرض قال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «ظل موقع المدينة الاستراتيجي المطلّ على بحر العرب والمنافذ المائية المهمّة في الإمارة والدولة مطمعاً لحملات السيطرة والاحتلال، لكنها كلها اندحرت على مشارف هذه المدينة وسطّر أبناؤها مشاهد أصيلة في الدفاع عن الوطن، لهذا حرصنا على إنتاج هذا العمل الذي يرسّخ فكرة المقاومة التي أبدتها المدينة، ويعرض مشاهد التضحية والفداء التي قدّمها أهالي المدينة في صدّ العدوان».