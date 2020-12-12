6 طرق لإقناع الأطفال بالطعام الصحي

ترجمة عزة يوسف

يواجه الكثير من الآباء والأمهات صعوبات في إقناع أطفالهم بالنظام الصحي في الطعام والحياة، ومن المهم عمل روتين لهم للنوم والطعام بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية.

وهناك 6 طرق يمكن للأمهات القيام بها لغرس عادات الأكل والمعيشة الصحية في الصغار، حسبما أوضح موقع «Times of India».

القدوة

من الأفضل تعليم أطفالك من خلال تقديم مثال يحتذوا به عن طريق الانغماس في عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة، حيث يمكنهم تعلم أهمية العيش بأسلوب حياة صحي ونشط من آبائهم وأمهاتهم.

المساعدة في الطهي

عندما تقوم الأم بطهي الوجبات، عليها أن تطلب من أطفالها مساعدتها في تحضير المكونات وإعداد المائدة وتقديم الطعام، إذ أنه على الأرجح أن يأكل أطفالك الطعام الذي ساعدوا في تحضيره.

وجبة خفيفة

على الرغم من أن الوجبات الخفيفة تشتهر بأنها غالباً ما تكون غير صحية، فإنه يمكن تحضير وجبات خفيفة بطريقة صحية ولذيذة في المنزل، مثل ألواح الجرانولا أو لفائف الخضروات.

إخفاء الطعام

يمكن ممارسة خدعة إخفاء الطعام الصحي داخل طبقهم المفضل، حيث يمكن اختيار مكونات بديلة صحية في شطيرة البرجر لجعلها أكثر صحة، كما يمكن إضافة بعض الفواكه المجففة والبذور في الحليب مع مسحوق الشوكولاتة المفضل لديهم.

التوازن

لا بأس بتناول الأطعمة السريعة أو الحلوى بين الحين والآخر، إذ أن الصرامة الشديدة لها أضرارها أيضاً، فلا تجعلي أطفالك يشعرون بالحرمان، ووازني الأمور عن طريق إطعامهم أطعمة صحية لاحقاً.

الصبر

عليكِ التحلي بالصبر أثناء تجربة الأطعمة الجديدة، ومحاولة إضافتها مع أطعمتهم المفضلة، واستمري في تقديم الأطعمة الصحية حتى تصبح جزءاً طبيعياً من نظامهم الغذائي.