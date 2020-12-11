بايدن وكامالا «شخصية العام»

نيويورك (د ب أ)

منحت مجلة «تايم» الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، لقب شخصية العام 2020.

وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال: «لتغيير التاريخ الأميركي، ولإظهار أن قوى التعاطف أكبر من روح الانقسام، ولمشاركة رؤية تحقيق التلاحم والتقارب في عالم يسوده الحزن، قررت مجلة تايم منح جو بايدن وكامالا هاريس لقب شخصية العام 2020».

وضمت القائمة المختصرة للمرشحين لنيل لقب شخصية العام، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي.