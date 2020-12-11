«ليمبو» يفوز بالهرم الذهبي

من سامح الخطيب القاهرة (رويترز)

فاز الفيلم البريطاني «ليمبو» للمخرج بن شاروك، وبطولة أمير المصري بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين التي اختتمت مساء أمس الأول بدار الأوبرا المصرية.

وحصل الفيلم أيضاً على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي»، إضافة لجائزة أفضل إسهام فني بالمسابقة الدولية.

وفاز بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج الروسي إيفان آي تفردوفسكي، عن فيلم «مؤتمر».

وتقاسمت جائزة أفضل ممثلة المصرية إلهام شاهين عن دورها في فيلم «حظر تجول»، والروسية نتاليا بافلينكوفا، عن دورها في فيلم «مؤتمر».