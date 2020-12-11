دمى الكريسماس

برعت الفنانة الأوكرانية مارينا جيراشينكو «56 عاماً»، في تصميم وتنفيذ دمى بالغة الصغر لتزيين شجرة عيد الميلاد، وتصنع مارينا لعبها الصغيرة يدوياً من القطن وعجينة القمح والأسلاك النحاسية في منزلها بكييف.

وكانت هذه الطريقة شائعة بين الفقراء الذين لا يستطيعون شراء زينة عيد الميلاد الزجاجية باهظة الثمن في روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي.

(رويترز)