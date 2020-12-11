مسلسلات وأفلام عن الصحافة والإعلام

سعيد ياسين (القاهرة)

كانت الصحافة والإعلام والعاملون فيهما بشكل كبير حاضرين في العديد من الأعمال الفنية في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تمحورت فيه أحداث بعض الأفلام والمسلسلات المهمة حول هذه المهنة، ومثلت خطوطاً رئيسة وثانوية في البعض الآخر، وها هي تواصل حضورها في خمسة أعمال جديدة.

ملصق «أحمد نوتردام»

«أحمد نوتردام»

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وبيومي فؤاد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لمواقف محرجة بسبب نحافته، ويلجأ لطبيبة لمساعدته في العلاج.

وقال رامز إنه يجسد في الفيلم شخصية «صحفي» يقوم بتغطية انتشار عمليات قتل لعدد من السيدات على أيدي سفاح خفي، وتصل معلومات لرجال الأمن عن تأثر السفاح بشخصية «أحدب نوتردام» بطل الرواية العالمية الشهيرة.

ويفكر الصحفي في جذب انتباه المجرم إليه، ويطلق على نفسه اسم «أحمد نوتردام»، فيبحث السفاح عنه، وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتله للسيدات في منزله.

نور

«جمال الحريم»

ويتكون مسلسل «جمال الحريم» من 45 حلقة، ويشارك في بطولته نور وخالد سليم وصلاح عبدالله ودينا فؤاد وحازم سمير، وقالت نور إن العمل يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والنفسية، ومنها الجن والدجل والشعوذة.

وتجسد شخصية «مذيعة» في قناة فضائية مهمة، ورغم شهرتها الواسعة، إلا أنها تتعرض لأزمات كثيرة، وتلجأ لعرافة لتساعدها في التخلص من الجن، لتعيش حياتها بشكل طبيعي.

جمال سليمان

«الكاهن»

ويجسد الفنان جمال سليمان شخصية رجل أعمال يمتلك عدداً من القنوات الفضائية في فيلم «الكاهن» الذي يشاركه بطولته إياد نصار ودرة ومحمود حميدة وفتحي عبدالوهاب.

وقال سليمان إن هذه هي المرة الأولى التي يجسد فيها شخصية إعلامية، وهذه الشخصية برزت بقوة في الأعوام الأخيرة، وأصبح لها تأثير كبير على الرأي العام في مختلف القضايا.

فتحي عبدالوهاب في «القاهرة كابول»

«القاهرة كابول»

وتدور أحداث مسلسل «القاهرة كابول» لطارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، في إطار بوليسي تشويقي، من خلال 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية.

ويسلط العمل الضوء على الأعمال الإرهابية، وينقل الصورة المذيع «فتحي عبدالوهاب»، من خلال برنامج شهير عنوانه «صانع الحدث».

«لازم أعيش»

وكانت جميلة عوض جسدت في حكاية «لازم أعيش» ضمن مسلسل «إلا أنا» شخصية موظفة في أحد البنوك نهاراً، ومقدمة برامج في قناة فضائية مساءً.

كما جسد أحمد الفيشاوي في فيلم «الحارث» مع ياسمين رئيس وعمرو عبدالجليل، شخصية ‏صحفي تكتشف زوجته خيانته لها،‏ وتصاب بالاكتئاب.

عوالم خفية

ويذكر أن العديد من الفنانين قدموا شخصية الصحفي أو الإعلامي من خلال العديد من الأفلام والمسلسلات، ومنهم محمود ياسين الذي جسد شخصية صحفي في فيلم «الكذاب» العام 1975.

وقدمها عادل إمام في فيلم «الغول» 1983، علماً بأنه جسد في رمضان العام 2018 شخصية صحفي مخضرم يعثر على مذكرات ممثلة راحلة، ويكتشف أنها قتلت بيد مافيا الفساد، ويسعى لكشفها وجسد في المسلسل نفسه صلاح عبدالله شخصية رئيس تحرير، وظهرت الإعلامية لميس الحديدي بالمسلسل في ثلاثة مشاهد تمثيلية خلال «عوالم خفية».

وجسد صلاح قابيل شخصية صحفي في فيلم «عصفور»، وفاتن حمامة صحفية في فيلم «موعد غرام»، ويعد دور الصحفي الذي جسده عبدالحليم حافظ، والمصور الصحافي الذي جسده عبدالسلام النابلسي في فيلم «يوم من عمري» العام 1961 من أشهر هذه الأدوار.