ترفيه مائي للعائلة وسط مدينة دبي

خولة علي (دبي)

تقدم الوجهة الترفيهية الجديدة لنافورة دبي للألعاب المائية تجارب جديدة، تتضمن نشاطاً مخصصاً للأطفال، ورحلة القارب العائلية، ومغامرة تجديف في قارب «الكاياك»، بالإضافة إلى الحديقة العائمة.

وتمنح هذه التجارب الجديدة الزوار فرصة الاختيار بين القوارب المزودة بالمحركات أو التي تعمل بالدواسات، والتي تأتي على شاكلة أوزّة عملاقة، لتتمكن العائلات من استكشاف الوجهة الثقافية والترفيهية المحبوبة والاستمتاع بعرض النافورة الشهير بطريقة متميزة وغير مسبوقة. كما يمنحهم نشاط القارب العائم مغامرة استثنائية زاخرة بالمتعة وبتكلفة معقولة، وجرعة عالية من الأدرينالين لليافعين مع تجربة التجديف في قوارب «الكاياك» أو قيادة الدراجات المائية المصممة خصيصاً، كما سيحظى الأطفال الصغار بالكثير من المتعة في «خليج العصافير» – التجربة المخصصة لأنشطة الأطفال في نافورة دبي – الألعاب المائية، التي تتضمن مجموعة قوارب على شكل طيور البط أو الفلامنغو سواء المزودة بالمحركات أو التي تعمل بالدواسات.

كل ذلك يأتي في إطار تكريس رسالة الوجهة العالمية الشهيرة في توفير تجارب ترفيهية متميزة ومتاحة للجميع، حيث تفتح «الألعاب المائية نافورة دبي» أبوابها يومياً من الساعة 12 ظهراً – 8 مساءً، مع استقبال آخر زيارة في الساعة 7:30 مساءً.