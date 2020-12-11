دينا الشربيني في «قصر النيل»

القاهرة (الاتحاد)

تخوض دينا الشربيني السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل «قصر النيل»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حول مجموعة من الأشخاص يقيمون وسط القاهرة، ويحدث العديد من المفارقات، يترتب عليها مفاجآت لهم.

وتستعد لتصوير دورها في فيلم «التهويدة»، الشهر المقبل، وتدور أحداثه في الخمسينيات، تأليف تامر إبراهيم وإخراج طارق العريان.

وتواصل تصوير مشاهدها في فيلم «30 مارس»، وتجسد شخصية زوجة سائق تاكسي، يلعب دوره أحمد الفيشاوي، يتورط في جريمة، ويعاني مرضاً نفسياً، ويتخيل أحداثاً غير حقيقية.

وانتهت دينا من تصوير مشاهدها بفيلم «ثانية واحدة»، وتجسد شخصية فتاة تعيش قصة حب تسبب لها العديد من الأزمات، وتتعرض لصدمة عاطفية تدخل على أثرها المستشفى.

وتنتظر طرح فيلمين، الأول «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، والثاني، «يوم 13»، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء تجمعهم الظروف داخل أحد القصور، تحدث بينهم العديد من المفارقات في إطار الرعب والتشويق.