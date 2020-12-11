شاماميان.. تغني «دواير»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت المطربة السورية لينا شاماميان عن أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد الصيف المقبل، ويحمل اسماً مبدئياً «دواير»، ويتضمن 12 أغنية.

ويضم الألبوم أغنيتين باللهجة المصرية، ويعد الخامس في مسيرتها الغنائية.وقالت إنها تعود في 18 ديسمبر الجاري، للجمهور المصري بعد غياب 6 أعوام، في حفل بمسرح الزمالك الذي احتضن حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، وتقدم باقة من أغانيها وأغاني التراث الشامية والمصرية.

وأعربت لينا عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول تجربتها الغنائية باللهجة المصرية للمرة الأولى، من خلال شارة البداية لمسلسل «إلا أنا»، وحملت اسم «هنعيش ونشوف».

وقد أحيت شاماميان مؤخراً حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وقدمت أغنية «ياترى»، من كلماتها، وألحان الموسيقار التونسي أمين بوحاقه، وغنتها في الفيلم الفرنسي «Gagarine»، الذي تم اختياره في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة هذا العام.