بطاقات الملكة في المزاد!

دينا محمود (لندن)

بأقل من 300 دولار، يمكنك الحصول على بطاقة بريدية موقعة من الملكة إليزابيث الثانية شخصيا. الأمر لن يحتاج منك سوى السفر إلى إنجلترا قبل يوم السبت المقبل، لحضور مزاد تشهده مقاطعة كمبريدجشير، على مجموعة من بطاقات التهنئة بأعياد الميلاد، كانت مملوكة لشخص عَمِلَ سابقا في قصر ساندرينجهام المملوك للعائلة المالكة في بريطانيا.

ولم يكشف منظمو المزاد عن هوية مالك هذه المجموعة، وإن قالوا إنه «يعرف العائلة الملكية جيدا». وأُرْسِلَت إليه تلك البطاقات، التي وُصِفَت بالنادرة، بين عاميْ 1998 و2018، ويحمل بعضها توقيع ملكة بريطانيا، بينما وُقِعَ البعض الآخر من جانب زوجها الأمير فيليب.

بالإضافة إلى ذلك تضم المجموعة المطروحة في المزاد، صورا شخصية للأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، ونجليه الأميريْن وليام وهاري، في مراحل عمرية مختلفة.

ومن المتوقع بحسب صحيفة «دَيلي إكسبريس» البريطانية، أن يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 200 جنيه إسترليني (ما يزيد قليلا على 260 دولارا). وقال مسؤولو الدار التي ستشهد المزاد، إن البطاقات والصور المعروضة «في حالة ممتازة»، وأنه سيسمح للراغبين في الشراء باستعراضها قبل الدخول في المزايدة.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، ترسل الملكة إليزابيث والأمير فيليب قرابة 750 بطاقة معايدة في أعياد الميلاد من كل عام. وتُوجه هذه البطاقات، بحسب تقليد عريق معمول به في المملكة المتحدة، لمجموعة منتقاة من الأصدقاء وموظفي القصور الملكية والجنود على جبهات القتال. وقالت مصادر في البلاط الملكي إن الملكة وزوجها يبدآن توقيع تلك البطاقات في أواخر أغسطس، حتى يتسنى لهما إرسالها في وقت مناسب، قبيل حلول هذه المناسبة في الخامس والعشرين من ديسمبر. وتسير ملكة بريطانيا في هذا الشأن على درب الملكة فيكتوريا التي حكمت البلاد بين عاميْ 1837 و1901.