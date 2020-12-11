هتلر الناميبي يتبرأ من الألماني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سياسي ناميبي يُدعى أدولف هتلر أنه يتعرض لتدقيق غير عادل من قبل وسائل الإعلام، رافضاً أية تشبيه له بالزعيم النازي. وقال: «لست مثله في أي شيء».

ودفع فوز أدولف هتلر أونونا في انتخابات محلية الشهر الماضي، بالسياسي إلى عاصفة اهتمام دولي مفاجئة، لكن الرجل البالغ من العمر 54 عاماً، انزعج من ذلك الاهتمام، واتهم أحزاب المعارضة بالتآمر ضده لتشويه سمعته.

وقال أونونا: «لم يكن لدي خيار، فعندما كنت طفلاً منحني والدي ذلك الاسم، ولا أدري سبب اختيار أبي هذا الاسم».

وأضاف: «لا يعني ذلك أن شخصيتي مماثلة لشخصية أدولف هتلر الألماني.. أنا لست مثله».

وفاز أونونا في إعادة انتخابه بنسبة 85 في المئة على مقعد للحزب الحاكم في ناميبيا.