«كورونا».. مـاذا بعد؟

محمد وقيف ( أبوظبي)

كلّا، هذا ليس كتاباً عن الوباء بعد بضعة أشهر على انتشار «كوفيد-19»، ولا مجموعة من الملاحظات التي تتجاوزها أحداث الغد. ففريد زكريا، المحلل السياسي الحائز على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد، لا يسقط في هذا الفخ. فهو يتحاشى المعارك اليومية حول الكمامات والإغلاقات، ولا يهتم بنشر اليأس والتشاؤم. لكنه في كتابه الجديد «عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء»، يوظّف عدسات واسعة ليقارب موضوعات مختلفة مثل الحكامة والاقتصاد والثقافة في ما يمكن تسميته «التاريخ التطبيقي».

فما هي الأفكار التي يقدّمها خلال كارثة تذكّر كثيراً بالإنفلوانزا الإسبانية عقب الحرب العالمية الأولى، والتي حصدت أرواح نحو 50 مليون شخص؟

بعد أن يبسط «قائمة قاتمة من التهديدات»، يحتفي زكريا بـ «عالمنا القوي»، معتبراً أن الدول «تكتسب قوة من خلال الفوضى والأزمات». ويدحض الفكرة التي تقول إن زعماء سلطويون يبلون بلاءً أحسن من الزعماء الديمقراطيين في ما يتعلق باحتواء الوباء والتخطيط للمستقبل. خلال أزمة «كورونا»، لم تستسلم الديمقراطيات للسلطوية، غير أنه في الوقت نفسه لا يوجد نسق واضح. فحتى الأمس القريب على الأقل، كان أداء ألمانيا والدانمارك والنمسا هو الأحسن، بينما كان أداء بلجيكا والسويد والمملكة المتحدة هو الأسوأ. وفي هذا الأثناء، استطاعت تايوان وكوريا الجنوبية احتواء الفيروس بسرعة ودون تكتيكات شمولية. أما الولايات المتحدة، فكانت بين بين، أي قريبة من أسفل العشرة الأوائل بخصوص عدد الوفيات لكل مليون نسمة. لكن، ما هي الدروس المستخلصة؟

يقول زكريا إن ما يهم بهذا الخصوص ليس اللون الأيديولوجي للحكومة أو حجمها، وإنما جودتها، داعياً إلى «دولة تتصف بالكفاءة والفعالية والثقة». والواقع أن السويد تنطبق عليها كل تلك الصفات، إلا أنها تتبوأ مرتبة متقدمة بخصوص الوفيات. ومن جهتها، أثبتت الولايات المتحدة أنها ليست بلداً كفؤاً ولا متناسقاً، فهي عبارة عن أرخبيل يتألف من نحو 2600 سلطة فدرالية وولائية ومحلية مكلفة بالسياسة الصحية. ويرى زكريا أن مشكلة الولايات المتحدة تتعلق بالحكامة، معتبراً أن عليها ألا تتعلم «الحكومة الصغيرة أو الكبيرة، وإنما الحكومة الجيدة».

كما يرسم الطريق من الوباء إلى تجاوز أميركا المختلة وظيفياً، لكن قائمة الإصلاحات المطلوبة طويلة. فالارتقاء الاجتماعي معطّل، والتفاوت الاجتماعي مرتفع. وإذا كانت الجامعات الأميركية تتصدر الترتيبات الدولية، فإن شهادة الإجازة في واحدة من تلك الجامعات تأتي بسعر باهظ يربو عن ربع مليون دولار. ولئن كان البلد يفخر بنظام طبي متطور، فإن الرعاية الصحية للجماهير ما زالت تعاني جملة من المشاكل وما زالت دون المستوى المطلوب. ليخلص إلى أنه «ينبغي لنا أن نتبنى أفضل ممارسات أوروبا الشمالية». وهنا يبرز النموذج الدانماركي. فعلى غرار السويد سابقاً، تُعد الدانمارك «أرض الميعاد» الجديدة، حتى مقارنةً مع بقية أوروبا، لأن الدانماركيين يحققون توازناً رائعاً بين الفعالية واقتصاد السوق والمساواة، ويجسّدون نموذجاً ملهماً.

الفكرة الرئيسية للكتاب تتضح أكثر في فقراته الأخيرة: «إن هذا الوباء القبيح.. فتح طريقاً إلى عالم جديد». عالم كشفت ملامحَه مؤخراً افتتاحيةٌ لصحيفة «فاينانشل تايمز»، التي يعرب زكريا عن اتفاقه مع ما ذهبت إليه ويقتبس منها بعض السطور. تلك الصحيفة كانت ذات يوم من أنصار الرأسمالية العالمية، لكنها اليوم تحاجج بأن «الكثير من المجتمعات الصناعية الغنية» لا تتوفر على «عقد اجتماعي يفيد الجميع». وترى أنه سيتعين على الحكومات «أن تقبل بدور أكثر نشاطاً في الاقتصاد. كما يجب عليها أن تنظر إلى الخدمات العامة باعتبارها استثمارات.. إعادة توزيع الثروة ستطرح على الأجندة من جديد، وامتيازات الأغنياء ستكون محل مساءلة». لتخلص إلى أنه حان الآن وقت «ضرائب الدخل والثروة».

أمر مذهل حقاً أن يصدر ذلك عمن يفترض أنه لسان حال الرأسمالية في العالم، بيد أن هذا ينبغي ألا يشكّل مفاجأة في الحقيقة. فكل من صحيفة «فاينانشل تايمز» وكتاب زكريا يحثان على ثورة باتت بين ظهرانينا، وربما تمثل واقع اليوم وروح العصر. فاقتصاد السوق على طريقة رونالد ريغان ومارغريت تاتشر عاش فترة جيدة منذ الثمانينيات، لكن هذه الأيام لا يعمل كوفيد - 19 سوى على تسريع المنعطف العقلي الذي تسببت فيه أزمة 2008 المالية. لقد بات الجميع ديمقراطيين اجتماعيين الآن!

ونتيجة لذلك، فإن الحكومة في الغرب عائدة بسياسة صناعية وتريليونات الدولارات. إنه ليس مشروعاً راديكالياً، وإنما مشروعاً توافقياً من أبرز عناوينه: ارتفاع الضرائب، التي تُعد وسيلة من وسائل إعادة توزيع الثروة، إلى جانب الجدران الحدودية. ذلك أن دولة الرفاهية لا يمكنها أن تزدهر إلا في عالم مسيّج بشكل جيد يكبح تدفق الأشخاص المنافسين والمنتجات المنافسة.

وإذا كان ذلك سيُصلح أنظمة الصحة والنقل والتعليم الأميركية، دون أن يؤثر سلباً على دينامية البلاد، فإن زكريا يحذّر من أن «كتابة الشيكات.. ينحو منحى سيئاً» أحياناً، وخاصة إذا كان يزيد الاستهلاك، وليس الاستثمار، أو إذا كان يفيد الشركات الكبرى فقط. وعليه، فبعد عقود طويلة من الانسحاب من الاقتصاد، يمكن القول إن «الحكومة الكبيرة» عائدة، ويبدو أنها عائدة لكي تبقى.

دعونا نحلم.. الطريق إلى مستقبل أحسن

في هذا الكتاب المحفّز والعملي، الذي كتبه بابا الفاتيكان فرانسيس بالتعاون مع كاتب سيرته «أوستن إيفري»، يوضح الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية لماذا يجب على الجميع أن يسعوا لجعل العالم مكاناً أكثر أمناً وعدلاً وصحة للناس كافة الآن، وكيف يمكنهم فعل ذلك. ويتأمل البابا ما يمكن أن تعلّمنا إياه أزمة «كوفيد - 19» في ما يتعلق بكيفية التعاطي مع أي اضطراب يعصف بحياة المرء والعالم بشكل عام. وبصراحة غير مسبوقة، يكشف البابا كيف أن ثلاث أزمات في حياته غيّرته بشكل دراماتيكي إلى الأحسن، معتبراً أن الأزمات بطبيعتها تمنح المرء الاختيار، وأن الإنسان يرتكب خطأ فادحاً إذا حاول العودة إلى وضع ما قبل الأزمة.

المؤلف: البابا فرانسيس

الناشر: سايمون آند شوستر

تاريخ النشر ديسمبر 2020

الهجرة

يرصد هذا الكتاب ظاهرة الهجرة في فرنسا خلال الأعوام العشرين الأخيرة، وهي ظاهرة تثير نقاشاً حاداً في فرنسا من حين لآخر، وكثيراً ما تُناقش على الساحة السياسة والإعلامية، وفق المؤلف، انطلاقاً من معطيات قديمة أو غير مكتملة أو مغطاة بالمساحيق بمهارة، ضمن ما يرقى إلى جهل بالواقع يساهم فيه التطرف من جهة، والحرص على قول الأشياء «الصحيحة سياسياً» من جهة ثانية. مؤلف الكتاب باتريك ستيفانيني، وهو مسؤول إقليمي سابق، كرّس جزءاً مهماً من حياته المهنية لهذه المشكلة متعددة الجوانب، حيث تقلّد مناصب عامة مختلفة إلى جانب مسؤولين كبار في الجمهورية الفرنسية، واستخلص من هذه التجربة قناعات قوية يعبّر عنها في هذا الكتاب من دون مواربة. كما يصوغ جملة من التوصيات والمقترحات الملموسة التي يرى أن من شأنها المساعدة على التخفيف من تأثيرات الهجرة

المؤلف: باتريك ستيفانيني

الناشر: روبير لافون

تاريخ النشر نوفمبر 2020

الحقائق التي لدينا: رحلةٌ أميركية

هذا الكتاب عبارة عن مذكرات لنائبة الرئيس الأميركي المنتخب كمالا هاريس، وفيه تذكّر الأميركيين بالحقائق الجوهرية والقيم المشتركة التي توحّدهم. هاريس، وهي ابنة مهاجرين وناشطين من نشطاء الحركة المدافعة عن الحقوق المدنية، نشأت وترعرعت في كاليفورنيا، تهتم كثيراً بالعدالة الاجتماعية. وبينما بدأ نجمها يلمع زعيمة سياسية، أصبحت تجاربها بمثابة المصباح الذي ينير لها الطريق، بينما تتعاطى مع جملة من المشاكل والتحديات، وتتعلم أن تكون صوتاً لمن لا صوت له. وفي هذا الكتاب الذي كتبته قبل الانتخابات الأميركية الأخيرة، تتأمل هاريس التحديات الكبيرة التي يواجهها الأميركيون معاً. واستناداً إلى الحِكم والدروس التي تعلّمتها من مسيرتها المهنية وعمل الأشخاص الذين أثّروا فيها وكانوا مصدر إلهام لها، تعبّر عن رؤيتها للكفاح المشترك، والهدف المشترك، والقيم المشتركة.

المؤلفة: كمالا هاريس

الناشر: فينتيدج

تاريخ النشر يناير 2019



