راشد بن عبلان.. قصائده مفردات عذبة وأوصاف راقية

إبراهيم الملا

يختبر الشاعر الكبير راشد بن عبلان الكتبي في قصيدته هذه ما يمكن أن نصفه بالصدى المرتجع من ويلات الهموم، والتي تتصدّرها هنا الصرخة المكتومة في الدواخل المعذّبة، وهي كلمة «آه» كمفتاح أو عتبة للدخول إلى أجواء قصيدته ذات الوقع المتدرج من ذروة المعنى إلى منبع الشكوى، حيث يتربّص الليل بالعشّاق، وسط الدياجي المظلمة وهيمنة سلطان النوم على الآخرين، الخالين الوفاض من اللوعة والتفكّر واسترجاع اللحظات الفارقة في سيرورة الحب وتقلّباته وتفرّعاته، فهي اللحظات التي لا يعرف كنهها وسرّها سوى الشاعر العارف بأحوال المحبيّن، والضالع في استكناه عذابات الساهرين، المتقلّبين على جمر الهوى، والمتحلّقين حول نار الغضى.

يشبّه الشاعر ابن عبلان حاله في هذا المجال الحسي الفارق، بالشخص الذي نشفت دمائه وكأنه الملسوع من لدغة الثعبان، وهو يلجأ للمجاز باعتبار الثعبان رمزاً للقسوة في الافتراس، والنهم في استنفاذ ضحيته وتجريدها من كل عافيتها ومقاومتها وكل مزاياها الجسدية، ويسترسل ابن عبلان في وصف حال الضحية ليسقط الوصف على نفسه، قائلاً: إن سم الأفعى قد انتشر في جسمه وكان أثره خفيّاً أكثر منه معلوماً، ولذلك فإن مصابه العاطفي «الأسف، والندم، وضياع الفرصة»، كان وقعه أشدّ من المصاب الجسدي، منتقلاً بعد ذلك وبرشاقة تعبيرية لافتة إلى بيئة حسّية مغايرة، حيث يشبه نفسه في البيت الرابع بالشخص المحاصر وسط مياه البحر، حيث تنتظره لجّة القيعان كي تسحبه إلى هاويتها الغامضة والمخيفة.

ويكمل ابن عبلان قصيدته معلّلاً سبب كل هذه المشّاق الروحية والانتكاسات الجسدية التي ألّمت به وتكالبت عليه، فيقول:

«والسبب بوعين مدهمّة /‏ ين زقرته هلّت دموعي

لين ناخذ في الهوى شمّه /‏ عن وصلهم ماشي رجوعي

واعتلى في عالي القمّه /‏ فوق غصن عالي فروعي

بيننا فوق العهد ذمّه /‏ في سويدا القلب مطبوعي

علّتي في اليوف مغتّمه /‏ في الحشا ما بين لضلوعي

من ثمان سنين مقدمّه /‏ وأخفى أمّا بي عن ربوعي»

يزيح ابن عبلان هنا ستارة الغموض عن الإشكال العاطفي المحيط به، ويرجع سبب إلى محبوبته، صاحبة الطلّة المفاجئة التي غيّرت أحواله، فانطبعت صورتها في سويداء القلب، حيث لا يمكن الآن إزالة هذا الوشم الملتحم بالجوى، خصوصاً وأنّه اشتدّ به العشق، فانتقل من الإعجاب إلى الغرام، ولهذه النقلة تكاليفها وتوابعها، فهي تزيد من علل الجوف وتستقر عوائدها من الوجد والصبابة في الحشايا والضلوع، وبالنتيجة فإن تبريرات العاشق وسهره وأرقه هي تبريرات مقبولة لمن يعيش معاناته لوحده، بعيداً عن الآخرين، وبعيداً أيضاً عن تفسيراتهم المغلوطة لتحوّل طباعه وتغيّر أحواله.

قصائد المشاكاة

من قصائد المشاكاة المميزة التي أبدع ابن عبلان في تطريزها بالمفردات العذبة والأوصاف الراقية تلك التي حاور بها الشاعر الكبير محمد بن سلطان الدرمكي – رحمه الله – والتي يقول في مطلعها:

«يوم كلٍّ بالكرى طابي /‏ عيني يزداد واجلها

مثل يلّي حلّ بنشابي /‏ أرضف الونّات وأدبلها

لو مثل لي ضرْب بحرابي /‏ شانعه والروح تقتلها

صوّبنْيِه تلع لرْقابي /‏ هو سكن روحي منازلها»

إلى أن يقول:

«يا محمد قلبي إنذابي /‏ من هوى الخود ومشاكلها

قبلي إنته كنت مصطابي /‏ وفيهن أقوالك تسجّلها

لك يغني زين لحيابي /‏ خود مسمّرة جدايلها

المودّه ما بها عتابي /‏ عند لي بونه يعرف لها»

فيرد عليه الشاعر محمد الدرمكي قائلاً:

«حيّ جيلٍ صايب صابي /‏ والقوافي لي يرتّبها

مرحبا ما نسنس وطابي /‏ ريّف الشرتا هبايبها

شفت «راشد» به عجابي /‏ شاعر حلّ بمصايبها

صوبه منسوع لرقابي /‏ ريم مرباعه عشايبها

عود موزٍ في غتل رابي /‏ الفلي يسجي شرايبها

ونّ «بن عبلان» مصطابي /‏ يا عذابه من مصايبها»

تعبّر هاتان القصيدتان للشاعرين الكبيرين ابن عبلان والدرمكي عن قدرتهما الواضحة في التعامل مع اللحظة الشعرية الفارقة، وعن قوة وجزالة السبك لديهما، وتعكس القصيدتان جانباً مهماً من الثقافة التعبيرية لديهما والمتوفرة على الصياغة الجمالية المرهفة التي تجعل الحوار بينهما أشبه بالجسر الضامن لاشتباك المعاني واتصالها حتى يكون للشكوى مكان رحب من الاحتضان والاعتناء والمداراة والقبول، خصوصاً وأن ابن عبلان يوضح لصديقه الدرمكي ما أصابه من فرط الحبّ، وغلبة العشق، وأن مصابه هذا أدى به إلى هجر النوم بينما الخلق من حوله مستسلمين للكرى وخاضعين لهدأ الليل وسكونه، إنه ينتظر الردّ من الدرمكي كيّ يواسيه ويخفّف من معاناته الجاثمة على فؤاده، وكي يفتح له منافذ جديدة لتجاوز محنته وعطب قلبه الذائب في «هوى الخود»، فيجاوبه الدرمكي بردّ لطيف وقول شفيف، ليقلّل من منسوب اللوعة ويخمد لهيب الشوق المستعر في صدر صديقه، مذكّراً إياه أن مصاب العاشقين هو أشبه بالعذابات اللذيذة، والتي لا بد للشاعر أن يتكيف معها ويستثمرها أيضاً، لأنها وقود الشعر المتفرد في معناه ومبناه، فأنين الشاعر العاشق هو أنين مطلوب كي يتوهّج القصيد، ويلمع ويشرق ويطرب الأسماع ويخطف الأبصار، لذلك يقول الدرمكي:

«المحبة باب لتْعابي /‏ غير نتحمّل متاعبها

وكم أنا خبّب لها ركابي /‏ لين ناخت من تعايبها

وأنا ما لي دونها أحبابي /‏ سلوتي وأهوى قرايبها

وإن سمعت لصوتها منابي /‏ زالت همومي متاعبها»

وفي هذا قول بديع ووصف ماتع يشفي به «الدرمكي» علّة صاحبه، فيوجز الكلام بحكمة تتشكل فيها المعاني الفخمة والمضامين الجليلة، وكأنه يواسي الطرف المقابل ويشدّ من عضده، ويزيح عنه غشاوة الكدر وغلالة الحزن وغلظة البهتان.

مبدع بالوراثة

ولد الشاعر راشد بن عبلان الكتبي في منطقة «هيلي» بمدينة العين في العام 1932م، وكان جده من أمه «حميد بن خلفان النعيمي» شاعراً معروفاً في منطقة الظاهرة بالعين، حيث عاش جده «حميد»، الذي كان يلقّب بالشاعر «الهاله» في الفترة ما بين 1890م إلى العام 1977م، وكان لفقدان شاعرنا ابن عبلان لوالده مبكراً أثر في تأسيس مداركه الإبداعية، بعد أن تربّى في كنف جده الشاعر «الهاله»، وكما يذكر الباحث الدكتور راشد أحمد المزروعي فإن «الهالة» اشتهر بقصائده الغزلية الجميلة والتغاريد في شتى المجالات، ونرى أن هذا القرب من الفضاء الشعري المحيط بالشاعر ابن عبلان أدّى إلى تفتّح وعيه بقيمة القصائد الشعبية وتأثيرها في الآخرين، وقدرتها على نقل وترجمة المعاني المحتدمة في النفس، وتوظيفها تالياً لإثراء حضور الشاعر في مجتمعه ووسط أهله وأقرانه، وكذلك في القرى والبلدات المجاورة، ليكون الشعر هو وسيلة التواصل المثالية بين الناس في تلك الفترات المبكرة من عمر الدولة، قبل تشكلها ككيان واضح المعالم ومكتمل الرؤى.

يذكر الدكتور راشد المزروعي أيضاً أن شاعرنا ابن عبلان ترعرع في مدينة العين التي كانت تشمل في ذلك الوقت قرى هيلي والقطارة والجيمي وما حولها، وحفظ القرآن في بداية حياته، وبدأ بنظم الشعر وهو في الرابعة عشرة من عمره، عندما قال أول قصيدة له، وأنه بعد أن وصل لسن الرجولة عمل برفقة الرجال الذين كانوا ينقلون البضائع ومنتجات المزارع على ظهور إبلهم إلى أبوظبي، وما إن دخلت الشركات الأجنبية منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي، وبدأت تجذب المواطنين من أبناء البادية للعمل فيها، حتى انضمّ «ابن عبلان» إلى إحدى تلك الشركات في أبوظبي، ليعمل في جزيرة داس مدة ثلاث سنوات، وبعد تلك الفترة ترك العمل ليعود إلى «العين» ويستقر في منطقة «مزيد»، وذلك في العام 1961م، وهناك تزوج وظل متنقلاً فيما بين عدّة مناطق مثل «ضنك» و«حفيت» و«السنينة» و«الهير» ومدينة دبي، حتى سنحت له الفرصة للعمل في الحرس الخاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - في منتصف الثمانينيات الماضية، ثم انضمّ للعمل في بلدية العين، ثم دائرة المياه والكهرباء حتى تقاعده.

وكانت للشاعر ابن عبلان مشاركات مميزة في البرنامج التلفزيوني «شعراء القبائل»، الذي كان يقدّم في تلفزيون أبوظبي، وكان عضواً نشطاً في مجلس شعراء المنطقة الشرقية بالعين في منتصف الثمانينيات.

ديوان

صدر ديوان «ابن عبلان» في العام 2012 أي بعد رحيله بعام واحد، حيث توفى شاعرنا - رحمه الله - في العام 2011م إثر أزمة قلبية مفاجئة، والديوان من منشورات نادي تراث الإمارات، وقام بجمعه وتقديمه وتحقيق قصائده الباحث الدكتور راشد المزروعي، ويرد في مقدمته أن لابن عبلان مئات القصائد في مختلف المجالات، وأنه كان غزير الإنتاج، ورقيق المشاعر، يتركّز أغلب شعره في الغزل والمشاكيات والمديح، وأن ابن عبلان لم يغفل القصائد الاجتماعية التي تتنوّع في شتى المضامين مثل الهجن والمناسبات الاجتماعية الكبيرة والنصح والنقد الاجتماعي وغيرها من المواضيع، التي شغلت الشاعر وجعلته مهتماً برصدها وتأملها، ثم توليفها في قالب تعبيري يجذب المستمعين ويثير صدى إيجابياً لدى المتلقين.



