الكومبارس.. النجوم

علي عبد الرحمن (القاهرة)

من «الكومبارس» إلى «النجومية»، رحلة طويلة وشاقة قطعها عدد كبير من الممثلين والمطربين عربياً وعالمياً، حتى إن الجمهور ربما لا يصدق أن معظم من يخطفون قلوبنا على الشاشات لمتابعة أفلامهم كانت بدايتهم «بدون كلام»، ومنهم من ظهر على الشاشة كعابر سبيل صامت، أو موديل في فيديو كليب لمطرب شهير أو لثوان في إعلان لسلعة ما.

منذ أن عرفت السينما النطق، ولا تخلو الأعمال الفنية من الفنانين الصامتين أو بالمعني السينمائي «الكومبارس»، الذين لا يتعدى ظهورهم سوى ثوان أو دقائق بالمشهد الفني. وعرفت السينما المصرية «الكومبارس»، في أوئل الخمسينيات من القرن الماضي، عندما طلبت فرقة مسرحية فرنسية، توفير أشخاص من الهواة لتجسيد أدوار صامتة، لتصبح بعد ذلك بؤرة اهتمام الصناعة السينمائية في مصر، وعهد إلى السينمائي قاسم وجدي، تنظيم مهنة «الكومبارس»، وذلك عند إنشاء «ستوديو مصر»، لكن من بين الكومبارس من تحولوا إلى نجوم في عالم الفن السابع.

محمد هنيدي

بدأ مشواره الفني بعمر الـ 14 عاماً، وكان أول ظهور فني له خلال مشاركته بدور صغير بفيلم «إسكندرية ليه» عام 1979، لتبدأ رحلة كفاحه الفني، ليصبح اسمه أيقونة الكوميديا بالوطن العربي.





جيهان نصر

بدأت مشوارها الفني من بوابة الإعلانات التجارية، لتشارك في العديد من الأعمال الدرامية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحققت شهرتها من خلال تجسديها شخصية ميرفت أمين بمرحلة الصغر بفيلم «زوجة رجل مهم» بعام 1988.





منة شلبي

بدأت مشوارها الفني بـ 3 ثوان ضمن أحداث فيلم «العاصفة»، بمشهدين فقط الأول فتحت فيه الباب للفنانة يسرا وأعطتها جواباً، والثاني بالتظاهرات في جامعة القاهرة مع هاني سلامة وحنان ترك، لتبدأ رحلتها الفنية الناجحة من خلال بطولة فيلم «الساحر»، مع الراحل محمود عبد العزيز في عام 2001.





نرمين الفقي

بدأت نرمين مشوارها الفني من بوابة الإعلانات التجارية، وحققت شهرة واسعة، ليقرر المطرب المصري محمد فؤاد أن تكون بطلة كليبه الغنائي «قولي»، وذلك عام 1990، لتبدأ مشوارها الفني من خلال أحداث مسلسل «نسيج العنكبوت» بعام 1991.





جومانة مراد

بدأت مشوارها الفني بمشاركتها بطولة كليب «حبيبي معايا»، للفنان راشد الماجد، أوائل التسعينيات، ثم عملت مقدمة برامج بتلفزيون عجمان، لتقدم أول أعمالها الفنية المسلسل الشامي «بقايا صور» بعام 1998.





غادة عادل

بدأت مشوارها من بوابة الإعلانات، لتحقق شهرة واسعة، لتشارك الفنان هاني شاكر، بطولة كليب «تخسري» بعام 1997، لتبدأ مشوارها الفني من الجزء الأول من أحداث مسلسل «زيزينيا».





أحمد عز

بدأ مشواره الفني بمشاركته بطولة كليب «لما جت عينك في عيني»، للفنانة أصالة، وبدأ ظهوره الفني من خلال دور صغير بفيلم «كلام الليل»، ليبدأ نجاحه الفني من خلال بطولة فيلم «مذكرات مراهقة» بعام 2004.





هيفاء وهبي

بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها بطولة كليب «ياميمة»، للفنان عاصي الحلاني، كما شاركت جورج وسوف كليب «إرضى بالنصيب»، لتبدأ مشوارها الفني كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أول ألبوماتها الغنائية في 2001.





سيرين عبد النور

بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها بطوله كليب «كلام الناس»، للفنان جورج وسوف، لتبدأ مشوارها الغنائي بطرحها ألبوم «ليلة من الليالي»، بعام 2004.





محمد حماقي

بدأ مشواره الفني كورالاً غنائياً بالحفلات لأشهر مطربي الثمانينيات، مثل الفنان مصطفى قمر، ليبدأ مشواره الغنائي من خلال أغنية «الحب يحب الحنية»، بعام 1997، من خلال ألبوم غنائي شارك به مع الفنان محمد منير وآخرين بعنوان «لقاء النجوم 3».





ياسمين عبد العزيز

بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 5 أعوام من بوابة الإعلانات التجارية، لتحقق نجاحاً كبيراً وحصدت لقب أجمل وجه وابتسامة في المجال الإعلاني، لتبدأ مشوارها الفني من خلال المسلسل الدرامي «امرأة من زمن الحب»، بعام 1998.





حسن الرداد

بدأ مشواره الفني من خلال دور صامت بفيلم «جاءنا البيان التالي»، مع الفنان محمد هنيدي، بعام 2001، لتبدأ رحلته الفنية من خلال أحداث فيلم «خيانة مشروعة» بعام 2006.





شيري عادل

بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 6 سنوات، من بوابة الإعلانات وأغاني الأطفال، لتبدأ مشوارها الفني من أحداث فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، بعام 2001.





زينة

بدأت مشوارها الفني من مشاركتها الصامتة في كليب «إفرض»، للفنان حكيم، لتنال فرصتها الحقيقة عندما اختارها المخرج داود عبدالسيد، لتلعب دور هناء في فيلم «أرض الخوف»، أمام النجم أحمد زكي عام 1999.

مي سليم

بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها بطولة كليب «عيني»، الذي جمع حميد الشاعري، وهشام عباس معاً، لتبدأ مشوارها الفني بطرحها ألبوم «قلبي بيحلم» عام 2005.





أحمد عيد

بدأ مشواره الفني من خلال العديد من الأدوار الصغيرة أولها فيلم «حلق حوش» عام 1996، ليبدأ مشواره الفني من في السطوع بعد مشاركته في فيلم «فيلم ثقافي» بعام 2000.



