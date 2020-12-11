4 فوائد للخل على القدمين

القاهرة (الاتحاد) - أوضح تقرير طبي نشره موقع «Koko» بعض الفوائد المثيرة للدهشة للخل على القدمين:

يخفف الألم والتورم

أفضل ما يمكنك فعله لتخفيف آلام قدميك هو غمسهما في الماء الدافئ والخل، ويمكن إضافة ملح البحر أو ملح إبسوم والخزامى المجفف.

يحسن الجلد والأظافر

يساعد الخل في الحصول على أقدام أكثر جمالاً ونعومة، حيث يزيل التشققات والخشونة في الكعبين، إذا تم نقع القدمين في وعاء كبير يحتوي على الماء الدافئ والخل الأبيض وأي زيت عطري لمدة 15 دقيقة، ثم استخدام حجر الخفاف لإزالة الخلايا الميتة.

يعالج القدم الرياضي

يعتبر الخل من أنسب المكونات لعلاج مشكلة القدم الرياضي، إذ إنه يقلل من أعراض الحكة والإكزيما التي يسببها الطفح الجلدي.

ما عليك سوى خلط الخل الأبيض وملعقة كبيرة من الملح في ماء دافئ، ونقع القدمين لمدة 15 دقيقة ثم تجففيهما، ودهنهما بالخل الأبيض النقي على المناطق المصابة لتعزيز التأثير.

يمنع الالتهابات الفطرية

تعد العدوى الفطرية مشكلة خطيرة ويجب معالجتها على يد متخصص، وللوقاية منها، يمكن خلط الماء الدافئ مع الخل ونقع القدمين فيهما لمدة 15 دقيقة، حتى تتوازن درجة حموضة الجلد والأظافر وتصبحان أكثر صحة، بالإضافة إلى تخفيف الألم والالتهابات.

وينصح الخبراء بعدم الإفراط في استخدام الخل، حيث يمكن أن يسبب الطفح الجلدي، لذا فإن الاستخدام الأسبوعي لا بأس به، ولكن اليومي قد يكون ضاراً.