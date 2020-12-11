بعد أميركا ودول أوروبية.. اكتشاف مسلّة غامضة في بولندا

ظهرت في العاصمة البولندية وارسو، مسلّة معدنية غامضة، شبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أشخاصاً كانوا يمارسون رياضة الهرولة الصباحية في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدة هذه المسلّة.

وبلغ طول المسلّة، وهي فضية اللون، ثلاثة أمتار، وقد غرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط نهر «فيستولا».

وأوضحت السلطات البلدية، في صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن «قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمنى» للنهر.

كان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر الماضي في صحراء «يوتا» في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

كما ظهرت مسلّات أخرى، بعد بضعة أيّام، في كل من رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب وسائل إعلام.

حققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك «2001، أوديسي الفضاء».

وأعلنت مجموعة، تطلق على نفسها اسم «ذي موست فايمس أرتيست» وتتخذ مقرا لها في ولاية نيومكسيكو الأميركية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر موقع «إنستغرام» وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.