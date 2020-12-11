سوسن بدر «بين السما والأرض»

علي عبد الرحمن (القاهرة) - تعاقدت الفنانة سوسن بدر على بطولة مسلسل «بين السما والأرض»، لتخوض به السباق الرمضاني المقبل، المأخوذ من رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، بالاسم نفسه.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص تجمعهم الظروف داخل أحد المصاعد الذي يتعطل بهم، ويروي كل منهم أحلامه وطموحاته في الحياة بعد خروجهم من هذا المأزق.

العمل يكتبه إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته ليلى علوي، وهاني سلامة، وقد قدمته السينما المصرية من خلال أحداث فيلم حمل اسم الرواية العام 1959، وشارك في بطولته هند رستم، ومحمود المليجي، وأخرجه صلاح أبو سيف.

من جانب آخر، تشارك بدر في المسلسل التاريخي «الملك أحمس»، وتجسد شخصية الملكة «إياح حتب»، والدة أحمس والذي يلعب دوره عمرو يوسف.

وعلى الصعيد السينمائي، تشارك سوسن في بطولة 3 أفلام الأول «ثانية واحدة»، ويدور في إطار الرومانسية الكوميدية، والثاني «بلالين»، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول العلاقات الأسرية، والثالث «جارة القمر»، مع ياسمين رئيس، ويتناول الحب من طرف واحد.