دراسة: انبعاثات الكربون انخفضت بنسبة 7 % في العام الجاري

كشف بحث جديد أجراه علماء أوروبيون أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز تراجعت بنسبة 7 % خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وانخفضت الكمية بمقدار 2.4 مليار طن متري إلى المستوى الحالي البالغ 34 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لإحصاء بواسطة مشروع الكربون العالمي المنشور اليوم الجعة في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا".

وتشير البيانات إلى أن الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان كبيرا بشكل خاص في الولايات المتحدة (انخفض بنسبة 12 %) والاتحاد الأوروبي (انخفض بنسبة 11 %).

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة جوليا بونجراتز من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، وفقا لبيان صادر عن جامعتها: "هنا، تزامن انخفاض الانبعاثات من استخدام الفحم وآثار القيود المرتبطة بالوباء".

وقالت إن الانبعاثات كانت ترتفع بالفعل بشكل أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة، لكن مع جائحة فيروس كورونا، أصبح الانخفاض كبيراً.

وأوضح الفريق، بقيادة بيير فريدلينجشتاين من جامعة إكستر في إنجلترا، أنه من الصعب في هذا التوقيت التنبؤ بامكانية استمرار انخفاض الانبعاثات في المستقبل.

وقالوا إن الانبعاثات قفزت 5 % في عام 2010 بعد تراجعها بسبب الأزمة المالية العالمية، مع تعافي الاقتصاد.

وهناك مخاوف من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستقفز أيضاً في عام 2021.