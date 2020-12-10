جامع الشيخ زايد أيقونة العمارة الإسلامية

جامع الشيخ زايد الكبير، تحفة معمارية، تمزج مختلف مدارس العمارة الإسلامية في أيقونة شامخة ترتكز على 1000 عمود وتميزها 82 قبة مختلفة الأحجام، ومنارة حضارية تبرز الثقافة الإسلامية السمحة، وترسخ التواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم.

(تصوير عادل النعيمي)