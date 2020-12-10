كورونا حول العالم

الجدة البريطانيـة سعيدة باللقاح

قالت الجدة مارجريت كينان «90 عاماً».. أول بريطانية تحصل على لقاح فيروس كورونا بعد التجارب، إنها «تشعر بحالة جيدة».. وأضافت: «كان يوماً عظيماً بالنسبة لي شخصياً وللعالم، حيث نتطلع للعودة إلى الحياة الطبيعية»، وغادرت الجدة المستشفى عائدة إلى منزلها.

تعافي أسود برشلونة

أعلنت حديقة الحيوانات في برشلونة تعافي أربعة من أسودها من «كوفيد-19»، بعد إصابتها بالفيروس في نوفمبر الماضي.. وأوضحت الحديقة أن بروتوكولاً سريرياً مشابها للمتبع عند علاج الإنفلونزا ومضادات للالتهابات أنقذت الأسود.

تطعيم رواد الفضاء الروس

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» عزمها تطعيم رواد الفضاء التابعين لها ضد «كوفيد -19»، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون طوعياً، وأكدت الوكالة أن أعضاء هيئة رواد الفضاء وموظفي التدريب سيكونون في مقدمة الذين يتلقون لقاح «سبوتنيك 5».

تريليون دولار ربح أثرياء أميركا

أظهرت دراسة أن ثروات أصحاب المليارات في أميركا زادت بأكثر من تريليون دولار خلال تفشي جائحة كورونا، فقد ارتفعت ثروات أصحاب المليارات البالغ عددهم 651 مليارديراً من 2.95 تريليون دولار في مارس الماضي إلى 4.01 تريليون دولار خلال ديسمبر الحالي.

قرصنة وثائق لقاح فايزر

تعرضت وثائق تتعلق بلقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد للفيروس للقرصنة خلال هجوم إلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية، وقالت «فايزر»: لم يتمكن القراصنة من اختراق نظامنا الرقمي الخاص خلال الحادث، ولم نرصد قرصنة بيانات شخصية، وننتظر نتائج تحقيق الوكالة.

(أ ف ب)