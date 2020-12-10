كسارة البندق

فرقـــــــة الباليه الملكيــة خـــــلال بروفة شاملة لاستعراض «كسارة البندق» في دار الأوبرا الملكية بلندن قبيل إطلاق العروض للجمهور طوال شهر ديسمبر، وتلتزم الدار بتطبيق تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا على الجمهور، كما تبث الاستعراضات عبر الإنترنت لتخفيف الزحــــــــام.

(رويترز)