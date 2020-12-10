دعاوى قضائية أميركية ضد فيسبوك

واشنطن (رويترز)

أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، ومعظم الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد فيسبوك أمس، أكدت فيها أن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار، مع الإشارة إلى أنه قد يتعين تقسيمها.

وقالت اللجنة إنها ستسعى لاستصدار حكم «يمكن أن يتضمن: التخارج الإلزامي من أصول، من بينها «إنستجرام» و«واتسآب».

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة جوام بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ فيسبوك على «إنستجرام» و«واتسآب».

أصبحت فيسبوك ثاني شركة كبرى تواجه تحركاً قضائياً ضخماً هذا الخريف، حيث أقيمت دعوى قضائية ضد جوجل في أكتوبر في أكتوبر الماضي.