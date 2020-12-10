تدريبات السعادة.. استمتع بالطبيعة

د. شريف عرفة

تأمل مظاهر الطبيعة حولك «على سبيل المثال، الأشجار والغيوم والأوراق والقمر والمياه المتحركة والحيوانات وما إلى ذلك».. ولاحظ كيف تجعلك تشعر، وما هي المشاعر التي تثيرها. توقف لحظة للسماح لنفسك بالشعور بما تثيره الطبيعة في نفسك حقاً.

عندما تصادف شيئاً طبيعياً أو عنصراً أو مشهداً يثير مشاعر قوية بداخلك يمكنك التقاط صورة له.. أو اكتب وصفاً موجزاً لما جعلك هذا المشهد الطبيعي تشعر به، في بضع كلمات أو بضع جمل.

ضع في اعتبارك أن عليك ملاحظة الطبيعة بشكل يومي، مع التقاط الصور أو الكتابة عن المشهد أو وصفه. وتذكر أن المهم هو المشاعر التي تثيرها فيك الطبيعة، وليس جودة الصور أو دقة تعبيراتك البلاغية.

المدة: 5 - 15 دقيقة يومياً لمدة أسبوعين.

التأثير: زيادة المشاعر الإيجابية كالسكينة، والهدوء في التعامل مع الآخرين.

المرجع: دراسة باسمور وهولدر «2016» جورنال أوف بوزيتيف سايكولوجي