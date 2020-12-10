بريد سعيد.. درب السعادة

د. شريف عرفة

الحياة الحقيقية تعيشها أعلى ربوة تصل إليها بصعودك دروب وعرة أحراش من المشقة والعناء وأقصر الطرق للوصول إليها هو أن تسلك درب سعادة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم (... خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ)، «سورة البلد، الآية 4»، أي معاناة ومشقة وفي الوقت ذاته سخر الله تعالى الكون كله في خدمة الإنسان ليحيا حياة طيبة، فلا تدع صعوبة الحياة والمشكلات التي تواجهها عائقاً لك نحو تقدمك وصعودك لقمة النجاح... حينئذ تجد نفسك قد تذوقت حلاوة الحياة بعيشة سعيدة راضية عنوانها «درب سعادة».

إسلام فتحي خلف، مهندس إنتاج ، مصر.