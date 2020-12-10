«مرشدة» تتسلق الجبال

هناء الحمادي (أبوظبي)

قررت أن تطرق مجالاً مغايراً وهو عالم «الإرشاد السياحي»، لتكون الوجه الشارح لتاريخ وحضارة الإمارات وأسرار معالمها، متخذه من العمل الميداني طريق التميز والنجاح، وتستقبل السواح من مختلف الجنسيات برحابة صدر وابتسامة لا تفارقها متحدثة معهم باللغة الإنجليزية، لتبرز قدرتها على تحمل المسؤولية مع السواح في إبراز معالم الإمارة.

حصة آل علي، عاشقة السفر ومحبة للمغامرة بدأت العمل في هيئة السياحة كمنسقة في قسم تطوير السياحي، وانتقلت للعمل مع فريق الفعاليات لتطوير مهاراتها، حالياً تعمل تنفيذي علاقات عامة في القسم الإعلامي في هيئة السياحة.

ترتيبات

حب الإرشاد السياحي لم يكن وليد اللحظة، بل كانت تمارسها مع أفراد أسرتها أثناء رحلات السفر إلى الكثير من الدول، حيث تقوم بإعداد كافة الترتيبات المتعلقة بالسفر من حجوزات الفنادق إلى زيارة الأماكن السياحية التي تتميز بها الدولة. وتقول: الإرشاد السياحي تجربة مميزة لي، كوني أحب السفر وأعشق الترحال العائلي، حيث كنت أمارس هذه المهمة بشكل دائم كمرشد لأفراد الأسرة خلال السفر، ونظراً لطبيعة عملي في هيئة السياحة، فإنه من المهم معرفة المواقع الأثرية الثمينة في إمارة رأس الخيمة، باعتباري من سكانها، وكذلك تحقيق الأهداف، التي تسعى لها هيئة السياحة والترويج والتسويق بالإمارة.

رخصة

وتضيف: مزاولة مهنة الإرشاد السياحي تحتاج إلى ترخيص، وبالفعل بدعم من هيئة السياحة والتسهيلات المقدمة تمكنت من الحصول على شهادة «الإرشاد السياحي» عام 2018، موضحة: الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة رأس الخيمة لمجال السياحة، ونظرات الإعجاب المصحوبة بالاندهاش من قبل الأجانب لوجود فتاة إماراتية تسرد التاريخ وتشرح المعالم بمهارة هو ما يشعرني بالسعادة المضاعفة عندما أشعر أنني نجحت في مهمتي الوطنية حين أسرد عن الكثير من الأماكن السياحية الجميلة في المنطقة وخاصة القديمة منها، والتي تلفت انتباه السواح لقدم البناء والمواد الداخلة في بنائها في الماضي، متنقلة كالعصفورة في البيئات بكل شجاعة مما يدفعهم لتوثيق ذلك من خلال التصوير إما بالفيديو أو الصور الفوتوغرافية التي توثق جمال المنطقة بمعالمها السياحية الطبيعية الجميلة.

طبيعة خلابة

وأوضحت أن ما يميز إمارة رأس الخيمة، أنها تمتلك طبيعة جميلة ووجهة سياحية ممزوجة بين الحديث والقديم تجمع بين التحضر المدني والطبيعة الخلابة، كما يوجد فيها 4 بيئات مختلفة، وهي الجبلية والصحراوية والبحرية والزراعية، مشيرة إلى أنها استطاعت خلال أشهر قليلة أن تكتسب مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين، وإجادة فن ترتيب الأفكار واستعادتها في الوقت المناسب، والإلمام بالمعلومات الغزيرة حول المناطق والمواقع السياحية والأثرية والأحداث التاريخية.

وعما يميز المرشد السياحي، تعترف آل علي: القطاع السياحي جزء مهم في بناء اقتصاد الدولة، والممثل الأول لوجهها الثقافي وهويتها الأصيلة، فالمرشد السياحي الإماراتي هو الأقدر من غيره في ممارسة مهمة اطلاع الآخر على تاريخ بلاده، الذي عاشه لحظة بلحظة ومر بمراحله كافة، كما يجب عليه التحلي بثقافة عالية وصدر رحب والقدرة على التعامل مع الأشخاص بمختلف الجنسيات، بالإضافة إلى حب الاطلاع والاستكشاف والشغف الدائم للتجارب الجديدة.