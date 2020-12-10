4 وسائل لقياس تقدم طفلك في الدراسة الافتراضية

ترجمة عزة يوسف

أوضح تقرير نشره موقع «Times of India» أن الوالدين يمكنهم قياس ما إذا كان أطفالهم يُحرزون تقدماً، ويستطيعون مراقبة مدى استفادتهم من الفصول الافتراضية.

الطفل.. معلم

يمكن تحويل الوضع التعليمي الجديد إلى مرح عن طريق جعل طفلك مُعلماً والسماح له بشرح المفاهيم التي درسها، وتلك الطريقة جيدة لتقييم مدى تحصيله الدراسي ومهاراته في الاحتفاظ بالمعلومات وقوة ذاكرته.

الاهتمام

حاول التحدث إلى أطفالك على مائدة العشاء، أو عندما تأخذهم للتسوق، فكلما تحدثت إليهم أكثر، زاد احتمال اهتمامهم بالتحدث عما تعلموه أو وجدوه مثيراً للاهتمام.

التقييم

بدلاً من التركيز على التقييم الكمي، أو التركيز على حصول طفلك على درجات مرتفعة، فكر فيما يتعلمه بالفعل، وهل يتحسن أم لا.

ويمكن الاستفادة من التعليم عبر الإنترنت بجعل الطلاب يحصلون على دورات وفصول إضافية، لاكتساب مهارات جديدة.

الإبداع والتحديات

ضع في اعتبارك أن التعليم عبر الإنترنت هو الوقت المناسب لاختبار عبقرية طفلك، إذا تبنى طفلك مهارات جديدة أثناء فترة العزلة، قم بتوسيع قدراته لتشمل أشياء أخرى.

فعلى سبيل المثال، اختبر مهارات طفلك الرياضية في قياس الكميات أثناء تعليمه الطبخ، ويمكن اختبار قواعد اللغة والكلام عن طريق اختبار مهاراتهم الخطابية.