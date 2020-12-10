يجيب عن 124 سؤالاً خلال دقيقة

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن الصبي الإنجليزي ماسون مورهاوس (12 عاماً) من الإجابة بشكل صحيح على ما يصل إلى 124 سؤالاً في الرياضيات خلال دقيقة واحدة، بعدما بدأ تبديل ألعاب الكمبيوتر بالاختبارات الرياضية عبر الإنترنت. يمارس ماسون، الذي يقيم في مدينة غولبورن في مانشستر الكبرى، اختبارات الرياضيات باستخدام اختبار «Times Tables Rock Stars»، عبر الإنترنت يتحدى اللاعبين للإجابة على سلسلة من أسئلة الضرب والقسمة والطرح في أسرع وقت ممكن. وقالت والدته أنجيلا ليفيسي إنها تحتاج إلى قلم وورقة لحساب أي مسألة، بل بالكاد تستطيع قراءة السؤال، قبل أن يكون ميسون قد تمكن من حساب الإجابة.