«شذى.. التميز والنجاح»

هناء الحمادي (أبوظبي)

تفوقت شذى النقبي في عملها، وسعت إلى التميز والنجاح، ولم تتوان عن المساهمة في إعلاء شأن الوطن.

شذى زوجة وأم لثلاثة أطفال، عضو المجلس الوطني الاتحادي من إمارة الشارقة، ومقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، رائدة أعمال، مدرب معتمد من أكاديمية تربوية.

حاصلة على ماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة الشارقة، أتمت برنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني، والدبلوم المهني للقادة الدوليين من جامعة حمدان بن محمد الذكية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث «يونيتار».

حصلت شذى النقبي على منحة دراسية وافتتحت أول مشروع في تصميم الأزياء، لكونها موهوبة منذ الصغر في هذا المجال، كما حصلت على الدعم المقدم لرائدات الأعمال في مشروعها، إضافة إلى مجالس سيدات الأعمال في أبوظبي والشارقة، الأمر الذي جعلها تفتتح عدة أفرع في كافة إمارات الدولة، وتوسيع نشاطها التجاري إلى مراكز التجميل، التي ترتبط بالأزياء والموضة.

البرلمان العربي

وعن سر سعادتها مؤخرا بتولي منصب نائب رئيس البرلمان العربي، تقول: سعيدة جداً بالفوز بهذا المنصب وبثقة أعضاء البرلمان العربي، لأنني سأمثل دولة الإمارات في المشاركة الفاعلة في رسم السياسات العربية المشتركة، وإقامة نظام عربي متكامل، والمشاركة في تكوين وعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأضافت: مسؤولية كبيرة ولابد أن أكون محل ثقة لتولي هذا المنصب وعلى قدر تحمل المسؤولية، حيث سأمثل المرأة الإماراتية ودولة الإمارات في الكثير من المحافل، متمنية النجاح والتميز ورد جزء بسيط للقيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية للمشاركة في الكثير من المحافل، مشيرة إلى أنها اختلفت أفكارها بشكل كبير جداً عندما دخلت المجلس الوطني، ولا سيّما من خلال نظرتها الشمولية للأشياء بمنظور أوسع، وما اكتسبته من تنوع وزخم بمعرفة أفكار الآخرين.

تمكين

ولم تتوقف محطات النجاح عند الحصول على منصب في البرلمان العربي، بل استطاعت بكل جدارة أن تحجز كرسياً في المجلس الوطني الاتحادي ولتقف صفاً واحداً مع زميلاتها عضوات المجلس البرلماني. وعن تلك التجربة تورد: اعتز بتجربتي تحت قبة البرلمان ومن خلال هذه التجربة ازدادت خبرتي في العمل والممارسة والأداء، فالعمل البرلماني هو مزيج من الخبرات، ومدرسة نضالية حقيقية، تساهم في كثير من النشاطات، من خلال سن القوانين، وورش العمل، والسفر إلى الخارج، واستقبال الوفود البرلمانية، وهذه كلها تجارب ممكن لأي شخص لديه طموح ورغبة في التعلم أن يستفيد من آلية عمل المجلس.

وتضيف: المرأة الإماراتية عنصر مؤثر وفعال في المجلس الوطني في ظل برامج التمكين السياسي، التي مكنتها من تبوؤ أرفع المناصب القيادية والدبلوماسية والوزارية، والإدارية المختلفة بفضل السياسات والتشريعات المتكاملة في الإمارات التي أعطت المرأة كل حقوقها، ومكّنتها في كل المجالات.

ولفتت إلى أن رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % عزز من تمكين المرأة سياسياً، كما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي.

أزياء

ومن جانب آخر، وبالرغم من انشغال النقبي بالمجلس الوطني والبرلمان العربي، لم تتوقف عن ممارسة هوايتها التي استطاعت من خلالها أن يكون لها خط مميز في عالم الأزياء، فبصماتها واضحة ونجاحاتها في هذا المجال تشهد لها بالنجاح والتميز، وتقول عن ذلك: شاركت في معارض الأزياء في دول الخليج منذ 2009 وحتى الآن، ولدي مشاركات في المؤسسات الحكومية مع رواد الأعمال، كما قدمت دورات في مجال الأزياء، وساندت خريجات جامعة الشارقة في مشاريع التخرج، وحصلت على جائزة التميز في ملتقى الشباب الأول لرواد الأعمال، وافتتحت بمدينة كلباء أول دار لتصميم وعرض الأزياء.

طموحات

تسعى شذى النقبي نائب رئيس البرلمان العربي وعضو المجلس الوطني الاتحادي للمشاركة الفاعلة في تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز دور المرأة في العمل البرلماني، ومناقشة وإعداد تشريعات لتنمية المجتمع، وترسيخ سياسة الابتكار في ريادة الأعمال كوضع حلول مبتكرة للحد من هجرة المستثمرين، واحتضان المشاريع المنزلية والصغيرة والمتوسطة، بابتكار تطبيق ذكي يسمى يروج لسلع هذه المشاريع.

دعم الأسرة

قالت شذى النقبي : بدعم أسرتي استطعت التغلب على تلك التحديات، وهي تحديات الوقت في المقام الأول، ولكن مع ذلك بناتي هن الوحيدات اللاتي لا أقبل أن أنشغل عنهن، فأنا لست، فقط، أهتم بتفاصيل حياتهن بل أدرسهن بنفسي ولا سيّما في ظل التعليم عن بُعد حالياً.

نصيحة لكل سيدة

وجهت نصيحة لكل سيدة في هذا المجتمع، أن تكون امرأة تثبت حضورها بالعمل والكفاءة والخبرة والنزاهة، لتكون قدوة لمثيلاتها من النساء، من خلال عملها وأدائها وكفاءتها، وقدرتها على إثبات ذاتها وقيامها بكافة الأعمال الموكلة إليها على أكمل وجه، موضحة أن المرأة الإماراتية أين وضعت بإمكانها النجاح مهما كانت الصعوبات أو العراقيل التي تواجهها، تسعى لتكون الرقم واحد في الكثير من المجالات.