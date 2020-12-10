أكسسوارات بإطلالة ثرية

دبي (الاتحاد)

تلعب الأكسسوارات دوراً هاماً في التصميم الداخلي، وإطلالته النهائية، كأنها قطعة سحرية لجلب الثراء والفخامة في الردهات، وتعمل على خلق توازن وتناغم بين وحدات قطع الأثاث، كما أنها تدعم وبشكل قوي فكرة ونمط التصميم الداخلي، على الرغم من أن البعض لا يراها قطعة هامة، لا يرغب في اقتنائها.

وعادة ما تتمتع التحف بقيمة جمالية في منحوتتها، وتصاميمها، التي تشكلت وحفرت على يد حرفيين ذات مستوى عال من الحرفية، من خلال الدقة المتناهية في رسم تفاصيل المكان وإبراز محور العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب والدهشة، فكل قطعة منها تعبر عن مفاهيم معينة، منها ما تبث الحيوية والنشاط والحركة في المكان، ومنها ما تعيد الهدوء والثبات والثقل بين مفردات المكان، ولم تغب المتانة والجودة في هذه القطعة، فمنها ما شغلت بالفضة والكريستال أو الزجاج، ومنها ما هي محفورة بخشب التيك.

وأشارت المصممة هلا حداد، إلى أهمية قطع الأكسسوارات التي أصبح أحياناً مدخلاً للمصمم في فكرة تصميم الفراغ، فمن خلال ألوانها يبنى فكرة التصميم الداخلي، كألوان لوحة فنية في تفاصيل بناء التصميم الداخلي.. وعند توزيع قطع الأكسسوارات كالتحف يفضل دائماً أن توضع في مكان ظاهر وبارز، فلا يحجبها أي قطعة ديكور، فيمكن وضعها على طاولة تتوسط الجلسة أو ركن، أو وضعها في أرفف، وتوزع طريقة مدروسة بحيث تنسجم مع تفاصيل الفراغ.

ولخلق موسم خريفي ترى أن قطع الأكسسوار ساهمت في تغير مظهر الديكور الداخلي وتجديده بطريقة سريعة وبلمسات بسيطة، وخلق مظهرة بما يتلاءم مع طبيعة كل موسم، ولخلق مظهر خريفي، فيمكن انتقاء قطعة مزهرية مطعمة بالمرجان بلون الذهبي، وهو عبارة عن إناء مصنوع من زجاج شفاف مطلي بطلاء ذهبي متدرج حديث، تحيط به زخرفة من الشعاب المرجانية الذهبية، يمكن استخدامها كقطعة مركزية لافتة للنظر أو ديكور جذاب على طاولة الزاوية.

لوحة فيروزية من الزجاج لمنظر فيل يعطي تنوعاً في الفراغ

كما يمكن وضع رسمة على كانفاس القماش بالألوان المائية هي تعبير خفي عن الفن مع المزيج الصحيح من الألوان التي تضيف فقط التوازن الذي يحتاجه الحائط الخاص بمنزلك مع الكثير من الإيجابية.

ودائماً الثريات تعطي ثراء في الردهات، فيمكن انتقاء ثريا من النحاس الأصفر موردين المُصمم بدقة على شكل مجرة تتوسطها الأرض وحولها الكواكب مثالية لإضفاء الموازنة بين الإنارة والألوان لمنزلك، وهي ثريا مصممة لتعطي الضوء والاهتمام الذي تستحقينه.

وللمرايا أيضاً دور هام في خلق اتساع وتوازن في الردهات، فيمكن وضع مرآة حائط معدنية دائرية مزخرفة دائرية خلفية مؤطرة مرآة معلقة لغرفة المعيشة، مستوحى من الشمس يضيء مساحة منزل وتعطيه أبعاد واسعة، ولقطع المنحوتات بصمة خاصة، لتعطي وميضاً ساحراً من ثقافات الشعوب، ومنها منحوتة وجه كيسي عبارة عن نحت وجه مذهل يجسد الحضارة الأفريقية، يعتبر قطعة مثالية لتزيين غرفة المعيشة.