سفاري دبي.. حديقة مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

حرصت بلدية دبي على تحقيق التميز في تنفيذ مشروع دبي سفاري، بارك من خلال تحقيق قيمة بيئية عالية بتحويل الموقع من مكب نفايات بناء إلى نقطة جذب سياحية وبيئة فطرية متنوعة، وقد تحولت الأرض إلى مساحة قابلة لإعادة الاستخدام، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يتم تشغيل الحديقة باستخدام وسائل مختلفة صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام الألواح الشمسية، وتستخدم الطاقة ضمن مباني الحديقة ولتشغيل المركبات الكهربائية في الحديقة.

وبهدف تحويل الموقع إلى منشأة خالية من النفايات بنسبة 100 %، فقد قامت دبي سفاري بارك بتوزيع حاويات نفايات لإعادة التدوير عبر الأراضي ليستخدمها الزوار، وتحتوي الحديقة على أجهزة متخصصة تقوم بتصفية المياه وإعادة تدويرها مع تحويل نفايات الطعام والحيوان إلى سماد عضوي، ليتم استخدامه في جميع أنحاء الحديقة.

وقالت منى الهاجري مدير العمليات - دبي سفاري بارك: حرصنا في دبي سفاري بارك على تهيئة البيئة الطبيعية المناسبة للحيوانات التي تلائم موطنهم الأصلي وتوفير مناطق فريدة تمثل موطنها الطبيعي والمناطق التي نشأت فيها، فمثلاً حرصنا على تجهيز مياه ضحلة للتماسيح، وتركيب أجهزة التبريد لبعض الحيوانات، مثل الضباع والأسود، لتناسب بيئتهم الطبيعية، وتضمّ دبي سفاري بارك قرابة 3000 حيوان من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الهاجري: واجهتنا بعض التحديات ومنها تحويل بناء مكب نفايات لمواد البناء إلى بيئة صالحة للحيوانات لتعيش فيها، وقد تحولت الأرض إلى مساحة قابلة لإعادة الاستخدام، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، حيث يتم تشغيل الحديقة باستخدام وسائل مختلفة صديقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام الألواح الشمسية، وتستخدم الطاقة الشمسية ضمن مباني الحديقة ولتشغيل المركبات الكهربائية في الحديقة.

وقالت: التحدي الأخير الذي واجهنا هو الطقس، ولكن لقد قمنا بحل هذه المشكلة بتركيب أجهزة تبريد للحيوانات التي تعيش في مناطق معتدلة الحرارة، وأيضاً قمنا بتركيب أجهزة تبريد في جميع أنحاء الحديقة للزوار.