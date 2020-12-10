الأدوات الخشبية خير صديق للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

مع دخول موسم الشتاء، تنشط حركة التخييم في البر، والنزهات للتمتع بالطبيعة الجميلة مع نسمات الهواء الباردة، ويعد الناس العدة للاستمتاع بهذه الأجواء، لكن قد يرتكب البعض سلوكيات ضارة بالبيئة نتيجة استعمال الأدوات البلاستيكية ورميها أو طميها في المكان، مما يتسبب في موت الحيوانات أو الطيور، وفي هذا الصدد نصح باحث بيئي باستبدال الأدوات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد واستخدام أدوات خشبية صديقة للبيئة، وهي مواد آمنة وغير سامة، لم يتم استخدام أي بلاستيك أو أي مواد كيميائية ضارة أخرى في صناعة أدوات المطبخ، صديق للبيئة: هذا المنتج قابل للغسل الحيوي ويمكن تحويله إلى سماد وهو أفضل بكثير من البلاستيك على كوكب الأرض، يمكنك اصطحابها إلى الخارج دون أي عبء، بعد الاستخدام، يمكنك فقط رميها بعيدًا دون القلق بشأن التلوث البيئي، قوي لجميع أنواع الأطعمة الساخنة والباردة، مثالية في جميع المناسبات وخاصة في رحلات البر، بحيث يمكن استخدام هذا الأدوات الخشبية للنزهات وحفلات الاستقبال ورحلة التخييم في الهواء الطلق وحفلات الغداء والمناسبات الأخرى.